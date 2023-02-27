Доктор экономических наук: почему бы не включить в Концепцию нацбезопасности понятие устойчивый дефицит предложения?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Субботин: проект этой Концепции нацбезопасности транслируется на каждый регион. Читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

Вот санкции, да. Считали, что Беларусь в своей суверенной истории несколько лет не была под санкциями. Кирилл Казаков, СТВ:

С 1996 года. Алена Сырова:

И в прежней Концепции, я думаю, что и в новой Концепции будет большой упор на нашу экономическую безопасность. Как ее мы будем реализовывать, подскажите.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:

На мой взгляд, экономика сейчас стала радикально другой. Я вообще определил ее как экономика рисков. Причем эта концепция у меня сформировалась в 2018 году, она была опубликована, это я не сейчас придумал. Суть ее заключается в том, что мы в принципе не можем предугадать то, что будет через год-два. Годы показали, что это так и есть. Скажем, концепцию экономики риска мы обсуждали на круглом столе БНТУ, у нас был круглый стол с представителями Госсекретариата Совета безопасности. Геннадий Бровка участвовал, присутствующий здесь. По существу, я считаю, что, с одной стороны Концепция национальной безопасности должна смотреть на вещи немножко по-другому. Например, почему бы не включить в нее, по примеру ФРГ, такое понятие как устойчивый дефицит предложения. Кирилл Казаков:

Это что такое? Сергей Солодовников:

Это когда устойчиво вы не можете… Дефицит – нехватка чего бы то ни было. Предложения – что у вас нет какого-то ресурса. Мы видим сегодня, что за деньги не все можно купить. Китай не все продает. Кирилл Казаков:

«Северные потоки» взрывают. «Подсказала жизнь». Для чего в Концепции нацбезопасности раздел о биобезопасности? Читайте здесь.