Доктор экономических наук: почему бы не включить в Концепцию нацбезопасности понятие устойчивый дефицит предложения?
Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Субботин: проект этой Концепции нацбезопасности транслируется на каждый регион. Читайте здесь.
Алена Сырова, СТВ:
Вот санкции, да. Считали, что Беларусь в своей суверенной истории несколько лет не была под санкциями.
Кирилл Казаков, СТВ:
С 1996 года.
Алена Сырова:
И в прежней Концепции, я думаю, что и в новой Концепции будет большой упор на нашу экономическую безопасность. Как ее мы будем реализовывать, подскажите.
Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:
На мой взгляд, экономика сейчас стала радикально другой. Я вообще определил ее как экономика рисков. Причем эта концепция у меня сформировалась в 2018 году, она была опубликована, это я не сейчас придумал. Суть ее заключается в том, что мы в принципе не можем предугадать то, что будет через год-два. Годы показали, что это так и есть. Скажем, концепцию экономики риска мы обсуждали на круглом столе БНТУ, у нас был круглый стол с представителями Госсекретариата Совета безопасности. Геннадий Бровка участвовал, присутствующий здесь. По существу, я считаю, что, с одной стороны Концепция национальной безопасности должна смотреть на вещи немножко по-другому. Например, почему бы не включить в нее, по примеру ФРГ, такое понятие как устойчивый дефицит предложения.
Кирилл Казаков:
Это что такое?
Сергей Солодовников:
Это когда устойчиво вы не можете… Дефицит – нехватка чего бы то ни было. Предложения – что у вас нет какого-то ресурса. Мы видим сегодня, что за деньги не все можно купить. Китай не все продает.
Кирилл Казаков:
«Северные потоки» взрывают.
«Подсказала жизнь». Для чего в Концепции нацбезопасности раздел о биобезопасности? Читайте здесь.
Сергей Солодовников:
«Северные потоки» взрывают – это даже проще, чем когда вдруг на рынке выясняется, что производители не могут приобрести кучу полупроводников. Из-за этого американские автомобильные заводы закрываются. Еще до событий начала 2022 года закрываются и на территории США, и на территории Южной Кореи.
Алена Сырова:
Если мы такое пропишем, то что нам это даст?
Сергей Солодовников:
Мы будем видеть угрозы. Во-первых, мы будем видеть, что устойчивый дефицит предложения – это атомизация угроз. То есть в экономическом плане нас будут бить всеми типами оружия, включая информационное, по отдельным предприятиям.
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