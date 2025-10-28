Это провокация, направленная против Калининграда – Лазуткин о закрытии Литвой границы с Беларусью

Андрей Лазуткин, политолог:

Я считаю, что это провокация. Это все направлено в том числе, как я вижу, против Калининграда. Потому что рано или поздно они могут одновременно закрыть и польскую границу под каким-то надуманным предлогом, и литовскую. Конечно, пока это, может быть, ситуативно. То есть поиграли здесь, поиграли там. Появилась информация, поляки у себя открывают два погранперехода. В Литве закрыли, там открыли. То есть все время идет какая-то игра, чтобы эскалацию повысить, потом немножко понизить. Ну, видимо, против нас так играет прибалтийское НАТО. Причем делают они совместно все это. Там эти действия согласованы, они об этом договорились еще на первом году СВО. Поэтому верить нельзя никому.

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