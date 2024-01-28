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Наталья Кочанова: магазины, транспортное сообщение на селе – эти вопросы должны решаться быстро

28 января 2024 17:21
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До дня Х еще есть несколько недель. Так что тем, кто получит официальное разрешение для перехода на другой уровень в этой электоральной кампании, придется поработать, чтобы заслужить доверие и голоса избирателей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

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На вопрос, что нужно изменить, а, может быть, улучшить, главы сельсоветов отвечали что ни на есть «с места». В Совете Республики практики «от жизни» обсудили с законодателями, как повысить эффективность усилий.

Наталья Кочанова: магазины, транспортное сообщение на селе – эти вопросы должны решаться быстро-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национально собрания Беларуси:
Мы нашим коллегам, председателям городских, районных Советов депутатов, с которыми я проводила встречи во всех регионах страны, председателям областных Советов депутатов мы указываем на то, что они должны более тесно работать с председателями сельских советов, чтобы оперативнее решать те вопросы, которые возникают у наших людей. Продовольственное обеспечение, функционирование магазинов, социальных объектов, транспортное сообщение это все в плоскости местных органов власти. И эти вопросы должны решаться быстро и оперативно.

Отвечает на вопросы сельчан на всю деревню – вот как работает председатель сельсовета в Мохро.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Кристина Протосовицкая

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