Наталья Кочанова: магазины, транспортное сообщение на селе – эти вопросы должны решаться быстро

До дня Х еще есть несколько недель. Так что тем, кто получит официальное разрешение для перехода на другой уровень в этой электоральной кампании, придется поработать, чтобы заслужить доверие и голоса избирателей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Сельисполком нашел способ экономить на освещении в деревне – и это повысит качество жизни.

На вопрос, что нужно изменить, а, может быть, улучшить, главы сельсоветов отвечали что ни на есть «с места». В Совете Республики практики «от жизни» обсудили с законодателями, как повысить эффективность усилий.