Так, правительство Литвы одобрило госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону – 5 целых и 38 сотых процента ВВП. Это около пяти миллиардов евро. Правда, при обсуждении проекта главного финансового документа у народных избранников возникли сомнения в возможности его выполнения.

Вместо того чтобы решать миграционные проблемы цивилизованным путем, наши западные соседи во всю раскручивают маховик насилия на приграничных территориях. Причем вкладывают в это все более внушительные суммы.

А реалии таковы. По прогнозам, дефицит казны в будущем году составит почти 3 % ВВП, а госдолг вырастет более чем на 45 % – это почти на 5 % больше, чем в 2025-м. Однако эта, мягко говоря, тревожная картина правительство не смущает. Там даже решились на повышение социальной части бюджета. Но по сравнению с военными тратами она выглядит куда скромнее.

Так, на индексацию пенсий и социальных пособий предусмотрено 389 миллионов евро, на повышение зарплат учителям – 146 миллионов, на расширение системы соцпомощи – 94 миллиона. Выходит, что на милитаризацию выделяются миллиарды, а на нужды простых людей – жалкие крохи.

Впрочем, то, что правительство не собирается тратиться на своих сограждан, литовцы уже прекрасно поняли. Согласно последним соцопросам, почти 70 % жителей Литвы убеждены: ситуация в стране ухудшается. Только за два месяца число пессимистично настроенных граждан выросло на 4 %.