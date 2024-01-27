Лукашенко на открытии мемориала в Ленобласти: каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня. Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить. Прежде всего – идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике, Украине. Полные безумцы! Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли. Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно. В том числе и здесь. В этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдевших.

Это жестокая и больная правда, неудобная для тех, кто привык приписывать себе победы других. Сегодня мы снова видим, как идеи фашизма стали поднимать головы. Отдельные решили, что могут вмешиваться в судьбы народов, годами им это сходило с рук, но пришло время дать отпор.

Александр Лукашенко:

В необъятной России и Беларуси есть тысячи и тысячи памятников. И подавляющее их большинство – героям-красноармейцам, партизанам – людям, которые с оружием в руках защищали тогда свою землю. Величие этого решения в том, что мы отдаем дань уважения тем людям, которые не могли себя защитить. Из них выдавливали последнюю каплю крови, чтобы отдать фашистским солдатам. Наверное, есть смысл в том, что мы восполняем то, что, может быть, упустили в советские времена. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его. Это очень важно для нас сегодня. Мира, добра и счастья всем вам!