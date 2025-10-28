Всё только начинается – Лазуткин о поставке Беларуси ракет «Орешник»

Григорий Азаренок, СТВ: Буквально полчаса назад в интервью ТАСС Наталья Николаевна Эйсмонт заявила о том, что в декабре на боевое дежурство «Орешник» встанет в нашей стране. Значит, в декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны. Есть такая группа небольшая провокаторов, они всячески стараются разругать Беларусь и Россию, испортить наше Союзное государство, испортить наши отношения. Они поспешили неправильно интерпретировать слова Александра Лукашенко о том, что, если вас беспокоит «Орешник», мы готовы об этом говорить с Западом, но в условиях неделимой безопасности. И эти сразу начали разносить, что вот какие мы тут все в Беларуси предатели. А тут бац, и выходит комментарий, и вопрос закрыт, вопрос исчерпан. Они опять оказались ни с чем.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, я бы сказал, что все только начинается. О чем сказал Президент. Он говорит о том, что, помните, мы с американцами заключали такой договор о ракетах средней и малой дальности. Когда в Германии сначала поставили «Першинги», мы тоже отвечали. У нас были комплексы «Пионер» такого же типа средней дальности. Потом был 83-й год, когда обе стороны, мы и они, начали друг друга подозревать в ракетно-ядерном нападении. Что одни готовят против других что-то. Но это все, это уже был край.

То есть даже не Карибский кризис, а эта ситуация 83-го года, когда так хорошо провели учения, что казалось, вот-вот уже будет ответ на встречные удары. Но тогда поняли, что нет, надо все это как-то стабилизировать. Но с той поры у нас вроде как и не было ракет средней дальности, в том числе на белорусской территории. Но Президент сказал: смотрите, мы сегодня оказались в ситуации, когда американцы сами вышли из всех договоров, и по СНВ, и по ракетам. Что надо делать? Надо их заключать.

Но вот раньше мы заключали их после пика, кризиса, когда уже ракеты разворачивали, друг другу поугрожали, потом их убирали. Он говорит: давайте пропустим фазу этой эскалации, давайте сразу подпишем, если вы к этому готовы. А готовы они сегодня это сделать? Похоже, что нет. Поэтому, конечно, если завтра у нас будет некая сделка по безопасности, конечно, которую Россия хочет, об этом речь – это будет другой разговор.

Но пока этого разговора нет даже в Будапеште, который был сорван, по сути дела, я так понимаю, все-таки американской стороной больше, чем российской, как они рассказывают. Поэтому что мы получили сегодня? «Орешник», который к нам приедет.

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