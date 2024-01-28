Сохранение правды о Великой Отечественной войне – наиважнейший вопрос, который ставит перед нами время – заявил Президент Беларуси, принимая участие в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась 872 дня. Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, уничтожение граждан.

Люди жили в условиях голода, холода и ужаса. Гитлеровцы не просто держали окружение, но еще постоянно обстреливали и бомбили город. Теряя близких, ленинградцы верили в Победу и они выстояли. Важность памяти о тех событиях сложно переоценить, особенно на фоне того, когда на Западе переписывают нашу историю, уничтожают памятники советским воинам-освободителям, опровергают итоги Нюрнбергского процесса. Эти преступления не имеют срока давности.

Еще одним неопровержимым доказательством бесчеловечных преступлений нацистских оккупантов и символом незыблемой памяти о подвиге дедов и прадедов, одержавших Победу над фашизмом, стало открытие масштабного монумента в Ленинградской области. В годы оккупации в деревне Зайцево Гатчинского района располагались многочисленные лагеря, в том числе для советских детей, которых фашисты использовали в качестве доноров крови для немецких солдат. Лукашенко на открытии мемориала в Ленобласти: каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья – подробности.

Даже спустя 80 лет память о тех событиях заставляет сжиматься сердца. Цена Великой Победы – это общая боль всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Сегодня сложно это представить. Уже выросли поколения, которые, к счастью, не видели войны. Но ростки фатальной фашистской идеологии пробиваются вновь. Это очевидно, и лидеры как Беларуси, так и России эту тему не сбрасывают со счетов. Лукашенко: мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси – подробности.

Содействовать координации усилий по защите исторической правды, сохранению памяти будет созданная белорусско-российская комиссия по истории. Важно передать эстафету молодому поколению. И память – это не только фундамент, на котором строится наше настоящее, это неотъемлемое условие сохранения суверенитета и независимости.

Александр Шатько, общественный деятель:

Как говорил наш Президент, мы идем по тонкому льду. И должны быть максимально внимательны, не только чтобы не оступиться, но чтобы этот путь пройти достойно. Поэтому мир беречь надо всем, об этом надо думать, за мир надо бороться, о нем надо заботиться.