Кухарев встретился с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки

Развитие сферы культуры и подготовка творческих кадров. Эти темы обсудили на встрече председателя Мингорисполкома с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В учреждении проводится большая работа по подготовке специалистов в сфере культуры. Собран уникальный педагогический состав, который профессионально обучает молодежь. Кроме того, практически завершен ремонт колледжа, что также способствует успешному обучению. Также на встрече затронули вопрос модернизации и капитального ремонта учреждений культуры. В 2026 году планируют приступить к реконструкции музыкального театра. Он будет оснащен современным оборудованием. Также идет реконструкция с реставрацией академии музыки. Завершить работы планируют в 2026 году.

Мария Андреева, учащаяся Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Это моя первая встреча с мэром. Никогда не предоставлялось такой возможности. Это невероятный опыт, потому что всегда намного больше понятно и больше выстраивается эмоциональная связь с людьми, которые работают на благо государства, когда вы встречаетесь с ним лично и можете задать определенные вопросы самостоятельно.