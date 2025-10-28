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Кухарев встретился с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки

28 октября 2025 18:12
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Развитие сферы культуры и подготовка творческих кадров. Эти темы обсудили на встрече председателя Мингорисполкома с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев встретился с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки-2

В учреждении проводится большая работа по подготовке специалистов в сфере культуры. Собран уникальный педагогический состав, который профессионально обучает молодежь. Кроме того, практически завершен ремонт колледжа, что также способствует успешному обучению. Также на встрече затронули вопрос модернизации и капитального ремонта учреждений культуры. В 2026 году планируют приступить к реконструкции музыкального театра. Он будет оснащен современным оборудованием. Также идет реконструкция с реставрацией академии музыки. Завершить работы планируют в 2026 году.

Кухарев встретился с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки-4

Мария Андреева, учащаяся Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Это моя первая встреча с мэром. Никогда не предоставлялось такой возможности. Это невероятный опыт, потому что всегда намного больше понятно и больше выстраивается эмоциональная связь с людьми, которые работают на благо государства, когда вы встречаетесь с ним лично и можете задать определенные вопросы самостоятельно.

Кухарев встретился с учащимися и коллективом музыкального колледжа имени Глинки-6

Колледж – одно из старейших учебных музыкальных заведений. В 2024 году учреждение отметило вековой юбилей. За это время оно стало начальной ступенькой на профессиональном пути многих артистов. Выпускниками тогда еще музыкального техникума были автор музыки гимна нашей страны – Нестор Соколовский, а также Михаил Финберг и Яков Науменко.

# Владимир Кухарев # Образование в Беларуси # Культура

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