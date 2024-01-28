Лукашенко на встрече с Путиным: Россия является лидером в изучении Антарктики, никто не может с этим сравниться
Полярные проекты, теплое общение и двусторонняя встреча глав государств. Продолжается визит нашего Президента в Россию. Этот рабочий воскресный день Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось общение с посещения Южного полюса, правда, посредством видеосвязи. Президенты пообщались с полярниками.
Сегодня ученые ввели новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли. Локация является элементом круглогодичной внутриконтинентальной антарктической научной станции России. Она находится в центральной части Антарктиды.
Там ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля планеты, метеорологические, геофизические наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур.
Владимир Путин, Президент России:
Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Беларуси. Как известно, наши ученые постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. На их счету сотни величайших открытий, которые расширили горизонты знаний. Сегодня на континенте круглый год работают пять российских научных станций. Станция «Восток» – самая южная, хотя в данном случае слово «южная» здесь имеет совсем другой смысл, чем в наших северных широтах. Юг в Антарктике – это суровые, экстремальные в полном смысле этого слова условия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Россия является лидером изучения Антарктики на сегодняшний день. Никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна – Советский Союз, мы вместе работали. Много ученых было, из разных городов и поселков работали там. Если кто-то надеялся, что это все погибнет, – оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень.
Хочу поздравить всех вас с открытием нового зимовочного комплекса станции «Восток». «Новатэковцы» молодцы. Это немалые деньги – миллиарды рублей вложено для того, чтобы создать такую красотищу удобную, уютную для работы наших ребят там. Наша станция создана по соседству, всего где-то 20 километров. Но погода сейчас такая, что эти 20 километров невозможно преодолеть. Но я думаю, что придет время, когда связь наладится и российские ребята проинформируют белорусских ученых о ситуации, которая складывается в Антарктике.
С 2015 года в Восточной Антарктиде строится и Белорусская исследовательская станция. Модули рассчитаны принимать одновременно группу из 15 человек. Уже проведено 15 белорусских сезонных антарктических экспедиций, а в конце октября 2023 года стартовала очередная. Наш Президент поблагодарил Владимира Путина за помощь в организации работы белорусских ученых в Антарктиде. И предложил коллеге посетить Южный полюс.
Напомним, вчера, 27 января, главы государств приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Эмоциональную речь Президента Беларуси стоя и аплодисментами поддержали тысячи зрителей концерта-реквиема. Завтра начнется деловая часть визита Александра Лукашенко в Россию.