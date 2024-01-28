Лукашенко на встрече с Путиным: Россия является лидером в изучении Антарктики, никто не может с этим сравниться

Полярные проекты, теплое общение и двусторонняя встреча глав государств. Продолжается визит нашего Президента в Россию. Этот рабочий воскресный день Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось общение с посещения Южного полюса, правда, посредством видеосвязи. Президенты пообщались с полярниками.

Владимир Путин, П резидент России: Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Беларуси. Как известно, наши ученые постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. На их счету сотни величайших открытий, которые расширили горизонты знаний. Сегодня на континенте круглый год работают пять российских научных станций. Станция «Восток» – самая южная, хотя в данном случае слово «южная» здесь имеет совсем другой смысл, чем в наших северных широтах. Юг в Антарктике – это суровые, экстремальные в полном смысле этого слова условия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россия является лидером изучения Антарктики на сегодняшний день. Никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна – Советский Союз, мы вместе работали. Много ученых было, из разных городов и поселков работали там. Если кто-то надеялся, что это все погибнет, – оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень.

Хочу поздравить всех вас с открытием нового зимовочного комплекса станции «Восток». «Новатэковцы» молодцы. Это немалые деньги – миллиарды рублей вложено для того, чтобы создать такую красотищу удобную, уютную для работы наших ребят там. Наша станция создана по соседству, всего где-то 20 километров. Но погода сейчас такая, что эти 20 километров невозможно преодолеть. Но я думаю, что придет время, когда связь наладится и российские ребята проинформируют белорусских ученых о ситуации, которая складывается в Антарктике.