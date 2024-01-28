С 31 января начинается агитационная работа кандидатов в депутаты – председатель Минского избиркома

Уже 25 февраля в Беларуси пройдет единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов. Ходом избирательной кампании интересовался и Президент. По этим вопросам он принял с докладом Игоря Сергеенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава Администрации Президента отметил, что на данном этапе фактически завершена работа по формированию избирательных участков. Сейчас проводится проверка всех кандидатов в депутаты. Этот процесс продлится до 30 января. Затем агитационная кампания и переход непосредственно к единому дню голосования. Сергеенко подчеркнул, что вся работа в этом направлении проходит в штатном режиме.