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С 31 января начинается агитационная работа кандидатов в депутаты – председатель Минского избиркома

28 января 2024 17:22
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Уже 25 февраля в Беларуси пройдет единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов. Ходом избирательной кампании интересовался и Президент. По этим вопросам он принял с докладом Игоря Сергеенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава Администрации Президента отметил, что на данном этапе фактически завершена работа по формированию избирательных участков. Сейчас проводится проверка всех кандидатов в депутаты. Этот процесс продлится до 30 января. Затем агитационная кампания и переход непосредственно к единому дню голосования. Сергеенко подчеркнул, что вся работа в этом направлении проходит в штатном режиме.

С 31 января начинается агитационная работа кандидатов в депутаты – председатель Минского избиркома-1

В Минске сформированы 699 избирательных комиссий, которые на неделе приступили к работе. А уже с 9 февраля минчане могут отбираться в участковые комиссии, чтобы проверить, находятся ли они в списках для голосования. На данный момент продолжается работа по проверке документов потенциальных кандидатов в депутаты. Завтра, 29 января, в Минске состоится заседание окружных избирательных комиссий, где будет вынесено решение либо о присвоении статуса кандидата, либо об отказе в регистрации.

С 31 января начинается агитационная работа кандидатов в депутаты – председатель Минского избиркома-4

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:
31 января официально начинается агитационная работа, где кандидаты в депутаты смогут представить свои программы. В Минске решением Минского городского исполнительного комитета определены места для проведения агитаций. Это помещения, в которых можно будет проводить агитацию. Также кандидаты имеют право и обратиться на предприятия для того, чтобы встречаться с коллективами по договоренности с данными руководителями. И, конечно же, никто не отменял, это пикеты на улицах, здесь заявительный принцип, кандидаты также могут выставляться и рассказывать про свою деятельность.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Щекович

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