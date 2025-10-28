20-летний минчанин представил свой проект шеринга умных тележек на конкурсе в Москве

Презентация молодежных технологических стартапов состоялась на международной конференции в Москве Moscow Startup Summit, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свои разработки на суд инвесторов, экспертов и представителей крупных корпораций представили 20 команд из Беларуси, Китая и России. Стартапы охватывают самые разные сферы – от медицины и биотехнологий до космоса.

Свой проект представил и 20-летний минчанин Глеб Бродко. Молодой человек развивает инновационный стартап CartON – это шеринг умных тележек для транспортировки продуктов от магазинов до дома. Они оснащены GPS-трекерами и работают через мобильное приложение. Функционал схож с уже реализованными видами шеринга.

Глеб Бродко инженер кафедры высшей математики БНТУ:

Где-то уже около двух лет занимаемся именно этим проектом. Очень долго дорабатывали именно до полноценного продукта, то есть перерабатывали разные виды прототипов, пока не пришли к финальному, где у нас и колеса хорошо преодолевают подземные переходы, бордюры и так далее, и в целом с пользователем взаимодействие уже налажено. То есть мы собираем после каждого пилота обратную связь, и сейчас она уже около 70 % именно положительная.

К слову, в 2024 году проект стал одним из победителей 13-го сезона республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».