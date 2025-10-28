Итальянец исполнил «Беловежскую пущу» – в Могилеве стартовал фестиваль «Золотой шлягер»

Золотая осень и золотая музыка. В Могилеве сегодня, 28 октября, состоялось торжественное открытие международного фестиваля, который знают и любят далеко за пределами страны. 30-й «Золотой шлягер» вновь собирает на своей сцене звезд, чьи песни стали символом времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приветствии в адрес гостей, участников и организаторов международного музыкального форума Президент Беларуси подчеркнул, что фестиваль «Золотой шлягер» набирает мощь и расширяет круг преданных поклонников. В этом году музыкальный марафон охватит сразу три города – Могилев, Бобруйск и Кричев. В программе концерты, творческие встречи, мастер-классы и, конечно, гала-концерт открытия в Ледовом дворце, который проходит в эти минуты. Юлия Мычка – в ритме музыки, которая не теряет души.

«Беловежская пуща» с итальянским акцентом звучит в Могилеве. Несколько лет назад этот заповедный напев легендарных «Песняров» попал в самое сердце известному итальянскому тенору Риккардо Форези. С тех пор эта песня стала неотъемлемой частью его репертуара. Форези – музыкант с мировым именем. Выпускник академии в Майами, он работал в Нью-Йорке со звездами первой величины. В списке его гастролей между Лос-Анджелесом и Москвой – остановка в Могилеве. На «Золотом шлягере» мастер делится не только творчеством, но и знаниями. Концерт-урок собрал полный зал в гимназии-колледже искусств имени Глебова.

Риккардо Форези, итальянский певец:

Когда я учился в консерватории в Италии, я хорошо помню встречи с выдающимися музыкантами, которые выступали перед нами. То, как они пели и виртуозно играли на музыкальных инструментах, было невероятной мотивацией идти к цели, несмотря ни на какие трудности. Сегодня я хочу поделиться вдохновением, которое зажжет в неуверенном юном сердце искру надежды. Все получится.

Аккомпанировал маэстро заслуженный коллектив Беларуси – оркестр народных инструментов имени Леонида Иванова. Неожиданно мировые хиты очень гармонично легли на партитуры, написанные для звонких балалаек и нежных цимбал. И язык музыки не требует перевода. А к третьей песне стало понятно: половина зрителей, судя по дружному подпеванию, блестяще владеет итальянским. По крайней мере, на уровне хит-парада.

Диалог с залом вышел за рамки вопросов и ответов. Обсуждали вокальную технику Форези и его первый хит. А кульминацией стала импровизация: маэстро пригласил на сцену желающего спеть дуэтом. И пока вокалисты колебались, вперед шагнул трубач – учащийся Ярослав Макуров. Этот дуэт стал одним из самых ярких и трогательных моментов вечера.