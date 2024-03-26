В Минской области засеяно 10,5 тысячи гектаров ранними яровыми культурами. Это почти 14 % от плана. С появлением солнца и устоявшейся плюсовой температурой аграрии лишь увеличивают темпы работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, первыми к севу ранних яровых в Стародорожском районе приступило сельхозпредприятие «Арэса-Агро». План – 2 300 гектаров. Уже освоено 70 % площадей. Начали традиционно с овса. Далее зернобобовые и ячмень. Сейчас на полях задействовано более 20 единиц техники. Это энергонасыщенные тракторы, а также многофункциональные сеялки, которые позволяют вместе с семенами вносить фосфорные удобрения.

Андрей Кадушкин, директор сельхозпредприятия «Арэса-Агро»:

Погода сегодня позволяет выполнять все полевые работы. Это закрытие влаги, подкормка озимых зерновых, внесение органики. Аграрии работают сегодня с 7:30 до 19:30. Мы их обеспечиваем горячими обедами и ужинами, предоставляем все, чтобы они работали в нормальных условиях.

Сельхозпредприятие «Арэса-Агро» – самое большое по площадям в Стародорожском районе. 5 тысяч здесь занимают пашни. В хозяйстве ставку делают на озимый ячмень. Под эту культуру здесь ежегодно увеличивают площади. Сегодня они составляют более 400 гектаров.