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В Брюсселе аграрии вышли на массовые акции протеста во время встречи министров сельского хозяйства ЕС

26 марта 2024 19:18
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Европейские фермеры идут в атаку. Во время встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе бельгийские аграрии вышли на массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они забаррикадировали центральные улицы города, перекрыли основные автомагистрали в пригородах, а у здания Европарламента разожгли костер и завалили навозом подступы к Еврокомиссии.

В Брюсселе аграрии вышли на массовые акции протеста во время встречи министров сельского хозяйства ЕС-1

В Брюсселе аграрии вышли на массовые акции протеста во время встречи министров сельского хозяйства ЕС-3

Пока главы аграрных ведомств на очередной встрече обсуждали, будут ли приняты хоть какие-то меры для урегулирования кризиса в сельском хозяйстве, властям Бельгии пришлось вывести на улицы силовиков, чтобы сдержать натиск разгневанных работников отрасли. Но фермеры настроены отстаивать свои права до последнего. Они требуют от правительства введения эмбарго на поставки продукции из Украины и пересмотра новой аграрной программы ЕС.

В Брюсселе аграрии вышли на массовые акции протеста во время встречи министров сельского хозяйства ЕС-6

Вот только еврочиновники в первую очередь думают о собственных интересах, игнорируя потребности своих граждан. И пока в приоритете обеспечение не продовольственной безопасности стран союза, а военная помощь Украине.

# Акции протеста

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