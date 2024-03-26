Лукашенко рассказал о повестке на заседании ВНС: мы движемся в демократическом направлении!

Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.
К слову, о новом и стратегических планах. В повестке первого в конституционном статусе ВНС в том числе утверждение Военной доктрины и Концепции национальной безопасности. Главу государства спросили: что еще? На поверхности кадровые вопросы, но у ВНС теперь очень высокая степень ответственности, и решения они должны принимать, будучи полностью уверенными в их правильности и в том, что знают и верно трактуют происходящее. Поэтому дни работы нового конституционного органа прямо сегодня были немножечко скорректированы.
Вы не раз говорили, что оно должно быть содержательно наполнено, что там должны решаться вопросы стратегические. Может быть, уже повестка известна и что там будет главное?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Стратегия – это, конечно, Концепция национальной безопасности, Военная доктрина, чтобы вы понимали, что это недешево, что это надо сегодня делать. Чтобы мы могли мелиорацию проводить и разговаривать сегодня под ясным открытым небом о житейских вопросах. Это важные вопросы, стратегические. Важнее ничего нет. Ну, такие будут еще вопросы, это пятилетки. Там более короткий промежуток времени, но тоже можно отнести к стратегии. А первое наше заседание ВНС – это прежде всего кадровые вопросы. Ветвь власть судебная выводится из-под не то что исполнительной власти, из-под Президента выводится наверх, на Всебелорусское народное собрание. То есть мы движемся в демократическом направлении. Но это невыгодно говорить ни нашим беглым, ни нашим противникам и врагам, которые там находятся. Пусть бы рассказали об этом.
Я думаю, что Всебелорусское народное собрание должно начаться с доклада Президента. Компактного доклада, потому что Президент должен охарактеризовать ситуацию в мире, международное положение, у нас, какое место Беларуси в этой системе координат, пусть где-то и повториться придется, хотя много несказанного еще, какие угрозы нас ждут, что в экономике, чтобы вот камни собирали на поле и прочее, и так далее. И потом же, отталкиваясь от этого, надо и кадры назначать, и наша оборонная доктрина, и прочее, прочее. Поэтому, Наталья Николаевна, вы передайте в Администрацию, и вся страна, и Караник с Караевым пусть подключаются и готовят доклад Президенту. Про камни не пиши, я проверю и так.
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