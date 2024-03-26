Лукашенко рассказал о повестке на заседании ВНС: мы движемся в демократическом направлении!

Вы не раз говорили, что оно должно быть содержательно наполнено, что там должны решаться вопросы стратегические. Может быть, уже повестка известна и что там будет главное?

К слову, о новом и стратегических планах. В повестке первого в конституционном статусе ВНС в том числе утверждение Военной доктрины и Концепции национальной безопасности. Главу государства спросили: что еще? На поверхности кадровые вопросы, но у ВНС теперь очень высокая степень ответственности, и решения они должны принимать, будучи полностью уверенными в их правильности и в том, что знают и верно трактуют происходящее. Поэтому дни работы нового конституционного органа прямо сегодня были немножечко скорректированы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стратегия – это, конечно, Концепция национальной безопасности, Военная доктрина, чтобы вы понимали, что это недешево, что это надо сегодня делать. Чтобы мы могли мелиорацию проводить и разговаривать сегодня под ясным открытым небом о житейских вопросах. Это важные вопросы, стратегические. Важнее ничего нет. Ну, такие будут еще вопросы, это пятилетки. Там более короткий промежуток времени, но тоже можно отнести к стратегии. А первое наше заседание ВНС – это прежде всего кадровые вопросы. Ветвь власть судебная выводится из-под не то что исполнительной власти, из-под Президента выводится наверх, на Всебелорусское народное собрание. То есть мы движемся в демократическом направлении. Но это невыгодно говорить ни нашим беглым, ни нашим противникам и врагам, которые там находятся. Пусть бы рассказали об этом.

Я думаю, что Всебелорусское народное собрание должно начаться с доклада Президента. Компактного доклада, потому что Президент должен охарактеризовать ситуацию в мире, международное положение, у нас, какое место Беларуси в этой системе координат, пусть где-то и повториться придется, хотя много несказанного еще, какие угрозы нас ждут, что в экономике, чтобы вот камни собирали на поле и прочее, и так далее. И потом же, отталкиваясь от этого, надо и кадры назначать, и наша оборонная доктрина, и прочее, прочее. Поэтому, Наталья Николаевна, вы передайте в Администрацию, и вся страна, и Караник с Караевым пусть подключаются и готовят доклад Президенту. Про камни не пиши, я проверю и так.

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