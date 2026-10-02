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Новости по тегу #Беларусь-Кыргызстан

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий
02 октября 2026 08:12

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий

Утверждено соглашение Беларуси и Кыргызстана о взаимном признании и обмене водительских прав
17 сентября 2026 12:06

Утверждено соглашение Беларуси и Кыргызстана о взаимном признании и обмене водительских прав

Беларусь предлагает ШОС стать ключевой опорой стабильности в Евразии. Главное с саммита в Бишкеке
01 сентября 2026 17:02

Беларусь предлагает ШОС стать ключевой опорой стабильности в Евразии. Главное с саммита в Бишкеке

9 белорусских спортсменов примут участие в VI Всемирных играх кочевников
01 сентября 2026 08:50

9 белорусских спортсменов примут участие в VI Всемирных играх кочевников

VI Игры кочевников и встречи лидеров – итоги 1-го рабочего дня Лукашенко в Бишкеке
31 августа 2026 18:06

VI Игры кочевников и встречи лидеров – итоги 1-го рабочего дня Лукашенко в Бишкеке

Беларусь и Кыргызстан запустят совместное предприятие по производству трансформаторов – Рыженков
31 августа 2026 17:20

Беларусь и Кыргызстан запустят совместное предприятие по производству трансформаторов – Рыженков

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
31 августа 2026 13:42

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

Президент Беларуси посетит торжественную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников
31 августа 2026 10:48

Президент Беларуси посетит торжественную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников

Лукашенко: дружба народов Беларуси и Кыргызстана – надежный фундамент для углубления отношений
31 августа 2026 10:43

Лукашенко: дружба народов Беларуси и Кыргызстана – надежный фундамент для углубления отношений

Турчин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Кыргызстане
06 августа 2026 16:47

Турчин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Кыргызстане

Премьер‑министр Беларуси прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом
06 августа 2026 10:53

Премьер‑министр Беларуси прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом

Премьер-министр Беларуси направился в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом
06 августа 2026 06:20

Премьер-министр Беларуси направился в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом