Новости по тегу #Беларусь-Кыргызстан

По итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами превысил 200 миллионов долларов. К 2030 году стороны планируют выйти на сумму в полмиллиарда.
Утверждено соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин.
Среди ключевых практических инициатив белорусского лидера – также скорейший запуск единого безопасного цифрового пространства и Универсального центра ШОС по противодействию угрозам.
Накануне в Кыргызстане дали официальный старт масштабным этносоревнованиям. Торжественная церемония открытия прошла на трибунах новой «Бишкек Арены».
Белорусский борт №1 в столицу Кыргызстана прилетел ближе к вечеру. К тому моменту в аэропорту Манас уже приземлились самолеты премьер-министра Индии, Пакистана, председателя КНР, главы России и других.
Открытие запланировано на 11 сентября с участием Президента Кыргызстана.
В Бишкеке Президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
В программе – свыше 40 этнических дисциплин: от конных скачек и охоты с ловчими птицами до традиционных интеллектуальных игр.
Страна отмечает День Независимости. Президента Кыргызстана Садыра Жапарова поздравил Александр Лукашенко.
В программе – также заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
В Чолпон‑Ате Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
В Чолпон-Ате Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета – мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.
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