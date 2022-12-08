«Не просто выдача и запись в трудовой». Как проходит посвящение будущих медработников?

Новости Беларуси. В системе здравоохранения Беларуси один из самых высоких показателей закрепляемости молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядка 80 % интернов остаются в том учреждении, где по завершению учебы проходили отработку. 8 декабря посвящение будущих медработников состоялось в 3-й городской больнице имени Клумова. В присутствии ветеранов и лучших сотрудников учреждения вчерашние выпускники давали клятву. По словам заместителя министра здравоохранения Елены Кротковой, подобные мероприятия традиционно проходят во всех учреждениях здравоохранения.

Клянемся! Отдать все свои силы и знания охране здоровья нашего народа, быть достойными последователями Героя Советского Союза Евгения Владимировича Клумова. Клянемся!

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси: Эта традиция посвящения не просто выдача и запись в трудовой книжке, что ты начал работу в той или иной больнице, а именно посвящение, где привлекаются ветераны, лучшие работники. Где молодые специалисты чувствуют, что они стали частичкой этого учреждения.

Клиника имени Клумова является одной из старейших в Минске. В день посвящения молодых специалистов здесь состоялось открытие музея памяти. Сотрудники больницы работали с архивами, материалы искали в том числе в мемориальном комплексе «Тростенец», где в 1944 году погиб Евгений Клумов.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы Минска:

Сам по себе музей будет функционирующим. Он не будет закрытым. Он будет работать каждый день, причем по три раза в неделю мы будем здесь проводить экскурсии для всех желающих граждан и Республики Беларусь, и зарубежных граждан. Потому что история, которая представлена здесь, – это очень большой отрезок времени.

В 2023 году больнице имени Клумова исполнится 195 лет.