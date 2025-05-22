«Лукашенко – профессионал с большой буквы». Белоруска вспомнила встречу с Президентом в 2005-м

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Начало 2000-х, ясли-сад на Полесье. Милее кадров с участием главы государства можете не искать. Поверьте, вы их просто не найдете. Вся эта детская повестка – часть большого республиканского семинара, который буквально изменил судьбу негородской Беларуси. Это был день принятых решений и встреча с тем человеком, который смог пролоббировать интересы тех, кто, возможно, далеко от столицы, от города, но как никто близок к земле. «Запомнилась невероятная харизматичность Александра Григорьевича и его уверенность в себе»

Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:

Открытое общение Президента с детьми для меня стало даже не сигналом, а уверенностью, что Александр Григорьевич обладает, безусловно, педагогическим талантом, потому что в такой промежуток времени суметь расположить в себе детей, завоевать их доверие может только человек, который действительно профессионал с большой буквы, именно педагог. Это сразу бросилось в глаза. Еще запомнилась невероятная харизматичность Александра Григорьевича и его уверенность в себе. Они были в каждом его жесте, в каждом слове. Каким-то невероятным образом на уровне ощущений, казалось, даже передаются окружающим. «Тенденция сохранения села удерживает свои позиции до сих пор» На момент визита Президента у нас было 36 детей, сейчас – 33 ребенка. Контингент сильно не поменялся. Родители – это молодежь, многодетные семьи, которые поддерживаются тоже всевозможными государственными программами. Поэтому, на мой взгляд, тенденция сохранения села удерживает свои позиции до сих пор.

Елена Лось:

Даже были случаи, когда молодые семьи выезжали в город, там строили или покупали жилье, потом через какое-то время они возвращались в деревню. Это тоже показатель, потому что и в последнее время есть такая тенденция, что коренные жители города покупают здесь пустующие дома и переселяются сюда жить. Детей даже приводят в детский сад. Это, как правило, родители, которые хотят детей своих воспитывать на природе, где все тихо, спокойно, где нет этой городской суеты. Это выбор и право каждого гражданина. Поэтому деревня не старится, деревня продолжает жить. О работе педагога и воспитании детей Алена Сырова:

Сколько лет вы уже возглавляете детский сад? Елена Лось:

22 года. Алена Сырова:

Не надоело?