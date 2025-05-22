«Лукашенко – профессионал с большой буквы». Белоруска вспомнила встречу с Президентом в 2005-м

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Алена Сырова, политический обозреватель:
Начало 2000-х, ясли-сад на Полесье. Милее кадров с участием главы государства можете не искать. Поверьте, вы их просто не найдете. Вся эта детская повестка – часть большого республиканского семинара, который буквально изменил судьбу негородской Беларуси. Это был день принятых решений и встреча с тем человеком, который смог пролоббировать интересы тех, кто, возможно, далеко от столицы, от города, но как никто близок к земле.
Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:
Открытое общение Президента с детьми для меня стало даже не сигналом, а уверенностью, что Александр Григорьевич обладает, безусловно, педагогическим талантом, потому что в такой промежуток времени суметь расположить в себе детей, завоевать их доверие может только человек, который действительно профессионал с большой буквы, именно педагог. Это сразу бросилось в глаза. Еще запомнилась невероятная харизматичность Александра Григорьевича и его уверенность в себе. Они были в каждом его жесте, в каждом слове. Каким-то невероятным образом на уровне ощущений, казалось, даже передаются окружающим.
На момент визита Президента у нас было 36 детей, сейчас – 33 ребенка. Контингент сильно не поменялся. Родители – это молодежь, многодетные семьи, которые поддерживаются тоже всевозможными государственными программами. Поэтому, на мой взгляд, тенденция сохранения села удерживает свои позиции до сих пор.
Елена Лось:
Даже были случаи, когда молодые семьи выезжали в город, там строили или покупали жилье, потом через какое-то время они возвращались в деревню. Это тоже показатель, потому что и в последнее время есть такая тенденция, что коренные жители города покупают здесь пустующие дома и переселяются сюда жить. Детей даже приводят в детский сад. Это, как правило, родители, которые хотят детей своих воспитывать на природе, где все тихо, спокойно, где нет этой городской суеты. Это выбор и право каждого гражданина. Поэтому деревня не старится, деревня продолжает жить.
Алена Сырова:
Сколько лет вы уже возглавляете детский сад?
Елена Лось:
22 года.
Алена Сырова:
Не надоело?
Елена Лось:
Нет, работать с детьми не надоедает, потому что все время приходят новые дети со своими новыми качествами, мы все время их познаем. Этот процесс непрерывный (воспитание, обучение). Не надоедает, потому что он все время разнообразен.
Усталость есть, потому что все-таки в современном мире нагрузка на педагога серьезная, ответственность серьезная. Когда ты работаешь с детьми, эта усталость просто улетучивается. Плюс формирование базовых основ. Не в каждой семье родители находят время на воспитание детей и зачастую перекладывают эту функцию на плечи педагогов, поэтому педагоги всегда должны быть наготове, должны эту функцию выполнить и с достоинством воплотить. Я думаю, что если такая необходимость возникнет, то, конечно, педагоги будут обращаться, но пока справляются собственными силами.
Алена Сырова:
Как вы считаете, на Президента в чем-то похожи?
Елена Лось:
Трудолюбием и желанием все делать качественно и доводить до логического завершения, потому что это, скорее всего, черты любого руководителя. Когда ты понимаешь ответственность, которая у тебя на плечах, то не можешь дать себе слабину. Пока этот груз ответственности есть, ты работаешь, стараешься, становишься примером для своих коллег во многих вопросах.