Новый вице-премьер – Наталью Петкевич представили коллективу Совета министров

Новые руководители уже погружаются в рабочие задачи. Так, коллективу Совета министров представили назначенного вице-премьера Наталью Петкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длительное время работает в системе государственного управления и ранее занимала пост первого заместителя главы Администрации Президента.

В Совмине Наталья Петкевич будет курировать социальную сферу. Этот блок в нашей стране традиционно один из самых важных и ответственных. Результат в сфере здравоохранения, образования, культуры должен быть ощутимым – это задача главы государства. Также заместитель премьер-министра будет представлять Беларусь в ЕЭАС и СНГ. Соответствующий документ подписал Александр Лукашенко.