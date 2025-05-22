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Новый вице-премьер – Наталью Петкевич представили коллективу Совета министров

22 мая 2025 16:40
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Новые руководители уже погружаются в рабочие задачи. Так, коллективу Совета министров представили назначенного вице-премьера Наталью Петкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длительное время работает в системе государственного управления и ранее занимала пост первого заместителя главы Администрации Президента.

В Совмине Наталья Петкевич будет курировать социальную сферу. Этот блок в нашей стране традиционно один из самых важных и ответственных. Результат в сфере здравоохранения, образования, культуры должен быть ощутимым – это задача главы государства. Также заместитель премьер-министра будет представлять Беларусь в ЕЭАС и СНГ. Соответствующий документ подписал Александр Лукашенко.

# Государственная политика

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