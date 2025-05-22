Педагог: родители забыли, что у них есть обязанности, сейчас модно заявлять о своих правах

Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:

В основном родители забыли о том, что есть родительские обязанности, что у детей надо воспитывать определенные обязанности. Сейчас более модно заявлять о своих правах. В этом я вижу корень зла. Потому что права, конечно, – это хорошо, это важно, но надо помнить о своих обязанностях. Они есть, безусловно, и у родителей по воспитанию своих детей, и родители в содружестве с учреждением образования должны эти обязанности формировать также в детях, чтобы не было прецедентов.