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Педагог: родители забыли, что у них есть обязанности, сейчас модно заявлять о своих правах

22 мая 2025 16:40
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Педагог: родители забыли, что у них есть обязанности, сейчас модно заявлять о своих правах-2

Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:
В основном родители забыли о том, что есть родительские обязанности, что у детей надо воспитывать определенные обязанности. Сейчас более модно заявлять о своих правах. В этом я вижу корень зла. Потому что права, конечно, – это хорошо, это важно, но надо помнить о своих обязанностях. Они есть, безусловно, и у родителей по воспитанию своих детей, и родители в содружестве с учреждением образования должны эти обязанности формировать также в детях, чтобы не было прецедентов.

# Интервью # Образование в Беларуси # Дети и родители

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