Лукашенко: у Беларуси и Китая практически нет проблемных вопросов

Белорусско-китайские отношения – образец надежного сотрудничества, взаимоуважения и поддержки. КНР – наш стратегический партнер, наряду с Россией, с которым мы развиваем сотрудничество уже не одно десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре 2022 года Беларусь и Китай вышли на новый уровень всепогодного стратегического партнерства. И страны продолжают расширять горизонты взаимодействия. В эти дни китайская делегация посещает нашу страну с рабочим визитом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин вице-премьер, мы вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должностное лицо, но прежде всего как посланца дружественного нам китайского народа, великого китайского государства. Вы несете ответственность за белорусско-китайские отношения, как наш вице-премьер Снопков отвечает за это направление. Должен сказать, что благодаря вам мы значительно продвинулись в наших отношениях в конкретных направлениях. Для начала мы встречаемся со многими государствами и подписываем соглашения о намерениях, а с вами мы давно уже реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга вас и ваших коллег. Господин вице-премьер, все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги председателя Китайской Народной Республики моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партии и государства, то, наверное, этих достижений бы не было, и, возможно, мы бы с вами сегодня и не встречались.

Беларусь и Китай неизменно поддерживают друг друга по всем актуальным вопросам внутренней и международной политики, уважают выбранный партнером путь развития. Страны регулярно обмениваются визитами на высшем уровне, что свидетельствует о важности двусторонних отношений. Александр Лукашенко:

Конечно, на этом всепогодном пути всегда есть определенные сложности, трудности. Не скажу, что их немало в отношении с Китаем. Нет, к нашему удовольствию таких проблемных вопросов у нас практически нет. Но всегда есть пожелание двигаться дальше. И я уверен, что те контракты, которые мы хотели бы осуществить с Китайской Народной Республикой, вам доложили в правительстве – наш вице-премьер вам об этом рассказал и не единожды еще расскажет – мы хотели бы с вами иметь очень серьезные стратегические отношения, как мы и наметили в наших документах.