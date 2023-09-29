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Лукашенко – губернатору Могилёвщины: как минимум в два раза надо ускоряться, поэтому работать нам надо день и ночь

29 сентября 2023 17:43
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Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня, 29 сентября, были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – губернатору Могилёвщины: как минимум в два раза надо ускоряться, поэтому работать нам надо день и ночь-1

Залог развития агрогородка – в поле. Рентабельный продукт – залог успешного развития. По традиции сразу по прилете Президент о состоянии полей. Свежие впечатления.

Лукашенко – губернатору Могилёвщины: как минимум в два раза надо ускоряться, поэтому работать нам надо день и ночь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но не могу сказать, что не работаешь. Работают – люди ковыряются, боюсь опять же выводы делать на основании увиденного, что вы же уже научились подстраиваться под перелеты Президента. Где он летит, там вы собираете со всей республики технику, и там, как муравьи, работаете. Дай бог, чтобы это было не так, чтобы объективно. Работы идут, но боюсь, что ты опаздываешь. Просто расслабила нас погода, а на следующей неделе начнет ухудшаться – кукуруза пожелтеет мгновенно. Поэтому ждать и спелить кукурузу для силоса – это преступление. Как минимум в два раза надо ускоряться. Вижу, что не посеяно много еще. Идет пахота. Я уже не говорю о технологии, что после вспашки и обработки первой земля должна просесть, осесть.
– Не успеваем.
– Не успеваем – поэтому работать нам надо день и ночь.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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