Лукашенко – губернатору Могилёвщины: как минимум в два раза надо ускоряться, поэтому работать нам надо день и ночь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но не могу сказать, что не работаешь. Работают – люди ковыряются, боюсь опять же выводы делать на основании увиденного, что вы же уже научились подстраиваться под перелеты Президента. Где он летит, там вы собираете со всей республики технику, и там, как муравьи, работаете. Дай бог, чтобы это было не так, чтобы объективно. Работы идут, но боюсь, что ты опаздываешь. Просто расслабила нас погода, а на следующей неделе начнет ухудшаться – кукуруза пожелтеет мгновенно. Поэтому ждать и спелить кукурузу для силоса – это преступление. Как минимум в два раза надо ускоряться. Вижу, что не посеяно много еще. Идет пахота. Я уже не говорю о технологии, что после вспашки и обработки первой земля должна просесть, осесть.

– Не успеваем.

– Не успеваем – поэтому работать нам надо день и ночь.

Читайте также:

Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках

«Пускай будет. Разрушить мы ещё успеем». Лукашенко высказался о необходимости поддержки колхозов

«Подозрения у меня серьёзные». Президент с рабочим визитом посещает Могилёвскую область