Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Воспользуемся советом и отправимся в книжное путешествие, причем библиотеки бывают разные. Стационарные и даже на колесах. Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Вот Татьяна Сергеевна обзванивает своих читателей и собирает необходимый заказ. – Сколько у вашей библиотеки на колесах читателей?

Татьяна Панько, главный библиотекарь Логойской центральной библиотеки:

260 человек. Много читают, у нас есть такие, которые берут за раз по 20 книжек. Погрузив импровизированные библиотечные стеллажи, библиобус начинает путь. В зоне его обслуживания 46 населенных пунктов. В деревне Лагоза приезд библиотеки – настоящий культурный променад.

А какие у нас новости? Кто-то замуж вышел, кто-то родил. После обсуждения местных новостей сельчане приступают к изучению библиотечных новинок. Разобраться где и чья книга практически невозможно. Сельский буккроссинг в действии.

Я же говорю, я любовные все вам отдала. Мне не надо они.

В читательском тренде Людмилы Иосифовны – детективы. На случай, если кто-то повадится на ее грядки, местная Мисс Марпл проведет свое расследование с легкостью. На раз-два пенсионерка намерена прочитать в ближайшее время сразу 11 книг.

Людмила Богуш, жительница деревни Лагоза:

Криминал никто надто не читает, старушки про любовь все.

Людмила Филиппович, жительница деревни Лагоза:

Читаю разнообразное: и на историческую тему, и любовное. Надо читать, потому что развитие остановится. В день приезда библиотеки как раз Людмиле Васильевне исполнилось 85 лет. Несмотря на возраст, да и зрение уже не то, юбиляр традиционно по жизни с книгой.