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Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?

29 сентября 2023 18:11
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Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Воспользуемся советом и отправимся в книжное путешествие, причем библиотеки бывают разные. Стационарные и даже на колесах.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Вот Татьяна Сергеевна обзванивает своих читателей и собирает необходимый заказ.

Сколько у вашей библиотеки на колесах читателей?

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-1

Татьяна Панько, главный библиотекарь Логойской центральной библиотеки:
260 человек. Много читают, у нас есть такие, которые берут за раз по 20 книжек.

Погрузив импровизированные библиотечные стеллажи, библиобус начинает путь. В зоне его обслуживания 46 населенных пунктов. В деревне Лагоза приезд библиотеки – настоящий культурный променад.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-4

А какие у нас новости? Кто-то замуж вышел, кто-то родил.

После обсуждения местных новостей сельчане приступают к изучению библиотечных новинок. Разобраться где и чья книга практически невозможно. Сельский буккроссинг в действии.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-7

Я же говорю, я любовные все вам отдала. Мне не надо они.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-10

В читательском тренде Людмилы Иосифовны – детективы. На случай, если кто-то повадится на ее грядки, местная Мисс Марпл проведет свое расследование с легкостью. На раз-два пенсионерка намерена прочитать в ближайшее время сразу 11 книг.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-13

Людмила Богуш, жительница деревни Лагоза:
Криминал никто надто не читает, старушки про любовь все.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-16

Людмила Филиппович, жительница деревни Лагоза:
Читаю разнообразное: и на историческую тему, и любовное. Надо читать, потому что развитие остановится.

В день приезда библиотеки как раз Людмиле Васильевне исполнилось 85 лет. Несмотря на возраст, да и зрение уже не то, юбиляр традиционно по жизни с книгой.

Библиобусы открывают мир литературы сельским жителям. Есть ли спрос на библиотеки на колёсах?-19

Когда минута свободная, села и открыла. Утром я рано просыпаюсь.

Профессия библиотекаря всегда будет в тренде. Где в Беларуси можно ее получить – подробности здесь.

# Книги # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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