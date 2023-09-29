«Подозрения у меня серьёзные». Президент с рабочим визитом посещает Могилёвскую область

Новости Беларуси. Сегодня спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому 2024 год в стране будет объявлен Годом качества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Надо будущий год объявлять Годом качества».

В агрогородке Вишов реализуют пилотный проект по применению различных доступных технологий ремонта дорог. Ориентировались на три основные задачи: скорость, эффективное использование бюджета, избежание лишних процедур. О том, что надо избавляться от бюрократии, Александр Лукашенко говорил не раз. К дорожному вопросу в агрогородке подошли по-хозяйски. Как результат – удалось сэкономить время: от принятия решения до непосредственного ремонта прошел всего месяц. Глава государства ориентирует действовать по факту, а не полагаться на нормативы. Тем более, что это дает свои плоды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще одна тема. Нам надо посмотреть тему разбоя руководителей сельхозпредприятий на земельных угодьях. Абсолютно убежден, подозрения у меня серьезные, что они как строили в своем время, так и строят эти новые улицы в поле. Но это должен быть отвод земельных угодий, так же?

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Совершенно верно.

– И это только с согласия Президента?

– Конечно.

– Я сомневаюсь, что то, что видел, я везде согласовывал. Надо посмотреть, серьезно провести ревизию использования земельных угодий. Он абсолютно прав, улица на 20 домов вымерла. Так, Ольга? Уехали люди. Мы лезем куда-то на новые участки, там начинаем строить дома. Давайте на этих участках, 40-50 соток, построим дом или отдадим человеку – пусть строит – и будем восстанавливать, реанимировать эту улицу. Пусть она живет. Она уже намоленная, имеет свою инфраструктуру: какая-то дорога, электричество, газ и так далее. Зачем лезть в поле? Это же дикие затраты.

При ремонте дорог в агрогородке Вишов использовали восемь разных технологий, в том числе бетонное покрытие. В моменте это затратный процесс, но если смотреть на перспективу, выгода очевидна. В отличие от асфальта, бетон служит не 5, а 25 лет. И это средний показатель. Растет и потребление цемента внутри страны. Это еще одно поручение Президента. На дороги в агрогородке его ушло 850 тонн. Опыт благоустройства и другие актуальные темы звучали во время традиционного общения главы государства с местными жителями.