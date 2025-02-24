Лукашенко: «Приветствую легендарного губернатора!» О чём договорилась Беларусь и Свердловская область?

Александр Лукашенко 24 февраля провел переговоры с губернатором Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С Евгением Куйвашевым наш Президент не виделся около 6 лет, но это не помеха эффективному партнерству по многим направлениям. Товарооборот достиг почти миллиарда долларов в год. Это лучший показатель за последнее время. Среди лидирующих позиций в экспорте – грузовые автомобили и белорусское продовольствие. А вот основа импорта – тяжелый российский люкс: металлопродукция, машины для грунтовых работ, электрические трансформаторы. Но потенциал у сторон гораздо больше. Планы амбициозные, как говорится, от неба до земли. В том числе проектирование метро и авиастроение. Не долог час, когда самолет белорусского производства сойдет с конвейера Авиаремонтного завода и задаст новую экспортную скорость белорусско-российскому сотрудничеству. О размахе возможностей для максимального результата – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

– Приветствую вас, легендарного губернатора, в Беларуси!

– Спасибо. Крепкое рукопожатие отражает крепкие связи. Последний раз такие переговоры состоялись в 2019 году. И за это время товарооборот вырос почти в два раза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, как бы ни было сложно, двигались вперед. И, как мне докладывают, на сегодня мы имеем в товарообороте почти миллиард долларов, хотя кто тут точно посчитает. Движение товаров такое между Россией и Беларусью, что сложно в долларах посчитать. Я бывал в свое время в Свердловске. Говорят, он очень изменился, совершенно другим городом стал. Но мне он и тогда нравился. Снега много, зимний город. Помню, весь в изморози, весь белый. Хотя говорят, загазованность какая-то. Я этого не заметил тогда. Хотя, может быть, и было, потому что крупный промышленный регион. От Свердловской области у меня очень хорошие впечатления. Ну и из истории. Вы для нас, для Советского Союза всегда были кузницей всего того, что нужно было, особенно в годы Великой Отечественной войны. Без вашего региона нам трудно было бы одержать ту Великую Победу.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, позвольте лично поздравить Вас с избранием на пост Президента Республики Беларусь. И, конечно, пожелать дальнейших успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа и Союзного государства России и Беларуси. И так складываются отношения, что мы все больше и больше с каждым годом сближаемся, мы реализуем ряд серьезнейших проектов. Мы очень близко общаемся. Вы настоящие, самые близкие друзья для нас. Екатеринбург, в годы Великой Отечественной войны – Свердловск, был стержнем оборонной промышленности. Ни один визит российских друзей не обходится без посещения сакральных мест общей Победы. Вначале визита гости почтили память героев Великой Отечественной.

Свердловская область – один из самых развитых научно-промышленных центров России. Для привлечения новой продукции и технологий здесь постоянно проводят международную выставку ИННОПРОМ. С 2010-го промышленный форум проводится ежегодно, но практикуется и выездной формат в разных странах. Беларусь регулярно принимает участие в этой выставке. Читайте здесь.

Екатеринбург – один из крупнейших экономических и научно-промышленных городов России, это еще и центр Уральского федерального округа. Это не просто территория по добыче недров. Это уникальный регион природного разнообразия. Поэтому и карьерные тяжеловесы, и экогородской транспорт из Беларуси нужен на Урале. Подробности. Парку городского транспорта необходима новая техника, регион готов покупать именно нашу. Но есть финансовые сложности. Белорусская сторона вошла в положение. Инструментарий сотрудничества обсудили на встрече в правительстве.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я в начале февраля подписал письмо в ваш адрес, где подробно расписаны все инструменты, которые предлагаются нашими финансовыми институтами для того, чтобы наши потенциальные покупатели имели комфортное финансовое плечо и имели возможность растянуть расчеты по мере эксплуатации техники. Причем эти модели финансирования могут быть индивидуально структурированы под конкретную финансовую сделку, это и кредитование предприятий-заказчиков, и фондирование региональных банков, лизинговых компаний. У нас с целым рядом субъектов Российской Федерации очень активно сейчас эти схемы применяются. Каждый для себя выбирает наиболее комфортный вариант. Свердловская область – это средний Урал, здесь невысокие горы, поэтому проложены основные транспортные магистрали из Центральной России в Сибирь: большой Сибирский тракт и Транссиб. А это еще одна привлекательность для кооперации – логистическая. И с этой дороги наши близкие друзья с далекого региона не собираются сворачивать, несмотря на любые геополитические повороты.