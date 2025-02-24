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В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ

24 февраля 2025 17:07
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Как противостоять легализации доходов, полученных преступных путем и заблокировать финансирование терроризма. Борьбу с оборотом «грязных» денег эксперты обсуждают в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ-2

Вызовов и угроз финансовой безопасности стало больше, в том числе в сферах цифровых валют и виртуальных активов. В этой связи необходимо внедрять новые инструменты и методы борьбы с экономическими преступлениями. Этим занимается международная группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег, в которую входит и Беларусь. В существующие рекомендации по противодействию незаконным схемам, а их четыре десятка, – правки внесены в 12. 

Так, например, скорректировали требования к оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, прозрачности бенефициарной собственности, а также систему возврата преступных активов. В соответствии с новыми требованиями необходимо пересмотреть существующие механизмы работы по противодействию с данными преступлениями, в том числе внедрить их в национальное законодательство.

В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ-4

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:
Это лучшие практики по борьбе с отмыванием денег. И поэтому само ФАТФ ставит перед собой цель – эти практики обобщать и сделать так, чтобы эти практики реализовались в каждой стране. Поэтому они динамичны. Последнее существенное изменение этих стандартов было в ноябре 2023 года. Поэтому наша страна в преддверии предстоящей международной оценки должна сделать все возможное для того, чтобы подготовиться к ней. А следовательно, мы действительно должны четко и правильно понимать все эти стандарты.

В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ-6

Соат Расулов, старший советник Секретариата ЕАГ:
Этот семинар служит для формирования группы оценщиков для предстоящего раунда взаимных оценок и для формирования пула экспертов для национальных систем.

Сейчас наша страна готовится к проведению оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег. Предыдущий мониторинг проводился в 2019 году. Эксперты высоко оценили усилия Беларуси, подтвердив соответствие почти всем рекомендациям ФАТФ.

# Комитет госконтроля Республики Беларусь # Комитет госконтроля

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