В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ

Как противостоять легализации доходов, полученных преступных путем и заблокировать финансирование терроризма. Борьбу с оборотом «грязных» денег эксперты обсуждают в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызовов и угроз финансовой безопасности стало больше, в том числе в сферах цифровых валют и виртуальных активов. В этой связи необходимо внедрять новые инструменты и методы борьбы с экономическими преступлениями. Этим занимается международная группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег, в которую входит и Беларусь. В существующие рекомендации по противодействию незаконным схемам, а их четыре десятка, – правки внесены в 12.

Так, например, скорректировали требования к оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, прозрачности бенефициарной собственности, а также систему возврата преступных активов. В соответствии с новыми требованиями необходимо пересмотреть существующие механизмы работы по противодействию с данными преступлениями, в том числе внедрить их в национальное законодательство.