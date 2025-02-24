Губернатор Свердловской области: в сентябре-октябре 2025-го выездной ИННОПРОМ будет проходить в Минске

От проектирования метрополитена до авиастроения. Ключевые направления сотрудничества Беларуси и Свердловской области в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона Евгением Куйвашевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свердловская область – один из крупнейших промышленных, научных, культурных и транспортно-логистических центров России. И наш давний партнер. По итогам 2024-го наторговали почти на 900 миллионов долларов – лучший показатель за последние годы. Среди лидирующих позиций в экспорте – грузовые автомобили и белорусское продовольствие. А вот основу импорта определила специфика региона (его промышленный комплекс насчитывает более 12 тысяч предприятий). Это металлопродукция, машины для грунтовых работ, электрические трансформаторы. Но потенциал у сторон гораздо больше. Александр Лукашенко обозначил основные направления сотрудничества, среди которых и новые.

Более близкому и предметному знакомству с белорусской продукцией и технологиями способствует международная выставка ИННОПРОМ‎. На своей площадке она объединяет производителей и байеров со всего мира. С 2010-го промышленный форум проводится ежегодно в Екатеринбурге, но практикуется и выездной формат в разных странах. Беларусь регулярно принимает участие в выставках.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:

У нас есть такая практика – наш Минпромторг взял историю с ИННОПРОМом и поместил ее в программу выездных ИННОПРОМов. Мы их проводим в Узбекистане, в Казахстане. В этом году в сентябре-октябре выездной ИННОПРОМ с участием наших российских и дружественных стран будет проходить в Минске. Мы привезем большую делегацию. Мы видим как эффективно проходят ИННОПРОМы в других странах. Я уверен, что интерес, особенно интерес к белорусским компаниям со стороны не только России и наших регионов, но и из дружественных стран будет колоссальным.

Выездную выставку ‎ИННОПРОМ планируется провести в Беларуси в конце сентября. Промышленный форум примет Минский международный выставочный центр. В деловой программе запланированы два десятка мероприятий.