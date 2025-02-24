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Новости по тегу #Евгений Куйвашев

В Минске открылся инжиниринговый центр российского холдинга «Швабе»
24 февраля 2025 18:15

В Минске открылся инжиниринговый центр российского холдинга «Швабе»

Лукашенко: «Приветствую легендарного губернатора!» О чём договорилась Беларусь и Свердловская область?
24 февраля 2025 17:19

Лукашенко: «Приветствую легендарного губернатора!» О чём договорилась Беларусь и Свердловская область?

Губернатор Свердловской области: в сентябре-октябре 2025-го выездной ИННОПРОМ будет проходить в Минске
24 февраля 2025 13:43

Губернатор Свердловской области: в сентябре-октябре 2025-го выездной ИННОПРОМ будет проходить в Минске

Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара
19 апреля 2022 14:56

Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара

Президент Беларуси на встрече с руководством Свердловской области: «Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине»
21 октября 2019 19:50

Президент Беларуси на встрече с руководством Свердловской области: «Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине»

Андрей Кобяков: «Беларусь готова предложить Свердловской области дорожную, строительную и коммунальную технику»
17 августа 2017 12:23

Андрей Кобяков: «Беларусь готова предложить Свердловской области дорожную, строительную и коммунальную технику»

Заседании Совета делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь прошло в Минске
14 октября 2014 10:47

Заседании Совета делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь прошло в Минске

Беларусь готова расширять производственную кооперацию со Свердловской областью
13 октября 2014 17:47

Беларусь готова расширять производственную кооперацию со Свердловской областью