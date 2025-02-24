Новости по тегу #Евгений Куйвашев

Андрей Голобородько: «Мы планируем сотрудничать с Академией наук, с нашими компаниями в холдинге «Швабе» для изготовления корпусов для аппаратов дистанционного зондирования Земли».
С Евгением Куйвашевым наш Президент не виделся около 6 лет, но это не помеха эффективному партнерству по многим направлениям. Товарооборот достиг почти миллиарда долларов в год. Это лучший показатель за последнее время.
Ключевые направления сотрудничества Беларуси и Свердловской области в центре внимания Президента.
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