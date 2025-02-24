Александр Лукашенко обозначил ключевые направления сотрудничества со Свердловской областью

От проектирования метрополитена до авиастроения. Ключевые направления сотрудничества Беларуси и Свердловской области в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона Евгением Куйвашевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свердловская область – один из крупнейших промышленных, научных, культурных и транспортно-логистических центров России. И наш давний партнер. По итогам 2024-го наторговали почти на 900 миллионов долларов – лучший показатель за последние годы. Среди лидирующих позиций в экспорте – грузовые автомобили и белорусское продовольствие. А вот основу импорта определила специфика региона (его промышленный комплекс насчитывает более 12 тысяч предприятий). Это металлопродукция, машины для грунтовых работ, электрические трансформаторы. Но потенциал у сторон гораздо больше. Александр Лукашенко обозначил основные направления сотрудничества, среди которых и новые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ключевые направления нашего сотрудничества в промышленности вы знаете. Это автомобилестроение, прежде всего поставки коммунальной техники. Они будут нужны всегда, особенно для Свердловской области. Новая тема – авиастроение. Новый самолет «Освей». Мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности. Для нас это важно. Мы потихоньку идем от ремонтов самолетов к производству этих самолетов. Особенно мы делаем ставку на производство самолета «Освей» здесь, в Беларуси, и поставки на российский рынок. Знаю, что прорабатываются и другие направления сотрудничества.

По метрополитену – мы готовы проектировать, готовы заниматься строительством метрополитена у вас. По крайней мере, может, половину мощностей мы можем перебросить при необходимости для строительства в Свердловской области.

Трамваи – это наша тематика, и интерес есть. Мы готовы работать, так как и в Беларуси он изношен, над заменой этого парка. Где-то новое, где-то ремонт, по-моему, мы и ремонт предлагали свердловчанам осуществлять. В этом плане мы с вами готовы работать. Вроде бы новое направление, но для нас оно очень известное. Знаю, что там и лифты, и прочее для Свердловской области, как и для всей России и Беларуси, нужны будут. Вы смотрите, и будем работать с нашей Свердловской областью – не чужой для нас.

В ответном слове губернатор российского региона поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в государственной деятельности. Что касается сотрудничества с нашей страной – с каждым годом мы все больше сближаемся, подчеркнул губернатор. Этот факт подтверждает реализация ряда серьезнейших проектов.