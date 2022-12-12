Как контролируют цены на лекарства? Вот что рассказали в КГК

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

А Госконтроль проводил анализ цен на лекарства? У нас есть какие-то нарушения? Некоторые лекарства пропали, некоторые подорожали. Белорусские лекарства не хуже качеством, на меня они работают, это самое главное. Что с точки зрения финансового аудита?