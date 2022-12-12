Как контролируют цены на лекарства? Вот что рассказали в КГК

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
А Госконтроль проводил анализ цен на лекарства? У нас есть какие-то нарушения? Некоторые лекарства пропали, некоторые подорожали. Белорусские лекарства не хуже качеством, на меня они работают, это самое главное. Что с точки зрения финансового аудита?
Юлия Авхукова, начальник главного управления контроля в бюджетно-финансовой сфере Комитета государственного контроля Беларуси:
В отношении цен на лекарства нами постоянно проводится работа. Если взять последние результаты этой работы, да, цены повышаются. Причем озвучивалась информация, что после повышения курса валют цены были подняты до этого уровня, по предложениям комитета было принято решение, чтобы законодательство работало в обе стороны. При повышении курса цена увеличивается, при его снижении – снижается. Это дало хороший результат. Нам практически на 20 % удалось цены снизить. Сейчас мы работаем над новшеством – референтное ценообразование. Чтобы на определенный востребованный перечень либо жизненно необходимый был установлен ценовой потолок. И в пределах максимальной цены аптечные сети и производители могли бы, конкурируя, предлагать лекарства по более низким ценам.
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