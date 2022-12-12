«Есть ли тяжёлые случаи? Да, есть». Выяснили, что означает страшное слово «тридемия»

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что свою роль в том, что очереди несколько растянулись, сыграл и ковид. Потому что наши медики были заняты спасением жизней и более, скажем так, насущными вопросами.
Кирилл Казаков, СТВ:
И у Президента этот вопрос возник: что нас ожидает?
Алена Сырова:
Министр Пиневич уже какое-то новое страшное слово озвучил: тридемия.
Кирилл Казаков:
Нам уже в Дании говорят, что ковид, в принципе, все, отменили. Это уже не пандемия, а сезонное заболевание. В Китае локдауны отменяют. Ковид ушел или что?
Юрий Горбач, заведующий кафедрой инфекционных болезней БелМАПО:
На самом деле в Китае не так уж до конца отменяют. Их немножко смягчают, но не отменяют. Ковид никуда не ушел, как и другие вирусы. И совершенно справедливо, что сейчас мы действительно вступаем в стандартный наш сезон подъема респираторной заболеваемости. Дмитрий Леонидович абсолютно справедливо сказал, что это тридемия. Это правда. Разговор идет не только про ковид сейчас, в том числе сейчас разговор идет о гриппе. И мы сейчас возвращаемся к тому гриппу преимущественно, который был в 2009 году. Это тот грипп, который с легкой руки журналистов назвали свиным. Его достаточно много сейчас.
Алена Сырова:
Страшно?
Кирилл Казаков:
С возвращением свиного гриппа. Поздравляю вас.
Алена Сырова:
Хоть что-то знакомое.
Юрий Горбач:
В какой-то степени да. С другой стороны, ответ на вопрос: «Страшно?» очень двоякий. По одной простой причине. Есть ли тяжелые случаи? Да, есть. Есть ли лечение в этой ситуации и понимаем ли мы, как это лечить? Да, понимаем. И разговор сейчас звучит следующим образом: в большинстве своем тяжелые случаи связаны с тем, что человек поздно обращается за медицинской помощью.
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