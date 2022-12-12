«Есть ли тяжёлые случаи? Да, есть». Выяснили, что означает страшное слово «тридемия»

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Может я ошибаюсь, но мне кажется, что свою роль в том, что очереди несколько растянулись, сыграл и ковид. Потому что наши медики были заняты спасением жизней и более, скажем так, насущными вопросами.

Кирилл Казаков, СТВ:

И у Президента этот вопрос возник: что нас ожидает?

Алена Сырова:

Министр Пиневич уже какое-то новое страшное слово озвучил: тридемия.

Кирилл Казаков:

Нам уже в Дании говорят, что ковид, в принципе, все, отменили. Это уже не пандемия, а сезонное заболевание. В Китае локдауны отменяют. Ковид ушел или что?