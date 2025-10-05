Лукашенко поздравил белорусских педагогов с профессиональным праздником

Представители самой благородной и важной профессии сегодня, 5 октября, отмечают праздник. Во многом именно благодаря им страна обязана высокими компетенциями и достижениями во всех сферах жизни. С Днем учителя педагогических работников поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение – это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.