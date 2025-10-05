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Лукашенко поздравил белорусских педагогов с профессиональным праздником

05 октября 2025 07:38
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Представители самой благородной и важной профессии сегодня, 5 октября, отмечают праздник. Во многом именно благодаря им страна обязана высокими компетенциями и достижениями во всех сферах жизни. С Днем учителя педагогических работников поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение – это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.

Лукашенко поздравил белорусских педагогов с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки. Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей – укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему. Признателен всем работникам системы образования за преданность избранному пути. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и новых достижений на благо Беларуси.

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# Учитель # Александр Лукашенко # Праздничные даты # Образование в Беларуси

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