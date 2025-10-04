Учителя-мужчины в белорусских школах рассказали честно о своей работе

Беларусь готовится отметить профессиональный праздник одной из самых благородных профессий – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, которым страна обязана высокими компетенциями и достижениями во всех сферах жизни. Сегодня в белорусском образовании используют все лучшее из советской школы, но повсеместно внедряются современные технологии: от адаптивного подхода и геймификации до электронных средств обучения. Результаты из года в год только подтверждают верность выбранного пути. В 2025-м стобалльников на ЦТ оказалось на 40 % больше, чем в 2024-м. Образование Беларуси в основном представлено женщинами – более 83 %. Поэтому мужчины в профессии – эксклюзив. Наши корреспонденты познакомились с педагогами, чьи имена запоминают на всю жизнь.

Большинство, конечно, в шоке: мужчина-учитель, да еще в начальных классах! Сергей Клыш в профессии 36 лет. Чтобы пристроить свое чадо в надежные руки, родители к педагогу буквально выстраиваются в очередь. Были и уникальные случаи: семья, где трое детей – все учились у него. Для ребят он не просто учитель, к нему обращаются и за советом, и за помощью. На своих малышей педагог не жалеет ни сил, ни времени. В этом году у него уже 9-й набор. Сегодня с ностальгией вспоминает свой дебютный первый класс.

Сергей Клыш, учитель начальных классов минской гимназии № 30 имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина:

Если честно, я волновался. Не знал, как встретит меня коллектив, с чего я начну работать, как я начну проводить первое собрание родительское. Но когда 1 сентября я зашел в класс после линейки, еще раз увидел своих деток, все волнение закончилось.

В основу обучения педагог ставит принцип доверия, в классе стремится создать атмосферу доброты и взаимопонимания. К каждому ученику индивидуальный подход.

Он нас научил за 4 года умножать, делить, решать задачи, формировать предложения.