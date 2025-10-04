Тренд в образовании – быть с ребёнком на одной волне. Пообщались с учителем из педагогической династии

Шесть поколений, шесть историй. Наш герой самый младший. Школьная доска – их летопись. Образование – их судьба. Артем Костелей из Минска – продолжатель вековой педагогической династии. Будучи школьником, ответственно подошел к заданию по биологии и составил генеалогическое древо своей семьи до XIX века. Молодой человек обнаружил, что только по материнской линии на протяжении шести поколений были родственники, связавшие жизнь с педагогикой. Так, выбирая профессию, Артем решил не прерывать семейную традицию.

Артем Костелей, учитель химии ГУО «Гимназия № 146 г. Минска»:

Как-то в старшей школе я попал на олимпиады по химии и биологии, ушел конкретно в это русло. 11 класс подходил к середине, я определился, что это будет БГПУ. Там можно реализовать как научный потенциал, развитие в педагогической деятельности, так и творческий потенциал. Некоторые мои предки или мой дядя, родной мамин брат, – учителя химии и биологии или географии, то есть естественных наук. А вторая часть – это творческие люди, это учителя трудов и изобразительного искусства, МХК, физкультуры, музыки. И так получилось, что во мне сошлись обе эти линии, потому что я руковожу театром в нашей гимназии и учу химии. Настасья Пинчук, корреспондент:

Почему именно химия и какие современные методы вы используете в своей работе?

Артем Костелей:

Я все время своим учащимся говорю о том, что химия окружает нас. Мы сами химия, в нас проходят химические процессы. И сейчас главным трендом в сфере образования в Республике Беларусь является развитие функциональной грамотности, того, что ребенок может применить в реальной жизненной ситуации. Поэтому и на уроках мы с детьми рассматриваем реально окружающие нас вещи.

Артем Костелей:

Я сам продолжаю учиться. В этом году поступаю в аспирантуру в БГПУ им. Максима Танка и хочу там продолжить развивать свои идеи в качестве интерактивных заданий, больше наглядности. То, что я использую в своей работе, то, что я хочу развивать, это научно обосновать. Настасья Пинчук :

Что вы думаете о будущем профессии учителя?