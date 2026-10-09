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Новости по тегу #Учитель

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем
09 октября 2026 07:20

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя
04 октября 2026 17:17

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя

Лукашенко – педагогическим работникам: обучая и воспитывая детей, вы строите будущее Беларуси
04 октября 2026 07:34

Лукашенко – педагогическим работникам: обучая и воспитывая детей, вы строите будущее Беларуси

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов
03 октября 2026 16:41

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов

Профессия по наследству! Пообщались с белорусами из династий учителей
03 октября 2026 13:23

Профессия по наследству! Пообщались с белорусами из династий учителей

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?
02 октября 2026 17:47

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?

В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года»
29 сентября 2026 11:12

В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года»

Дефицит учителей, забастовки и хаос. Чем запомнилось 1 сентября на Западе?
01 сентября 2026 17:15

Дефицит учителей, забастовки и хаос. Чем запомнилось 1 сентября на Западе?

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом
14 мая 2026 08:35

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»
10 марта 2026 07:56

В Витебске стартовал областной этап республиканского конкурса «Учитель года Беларуси – 2026»

«Нашла своё место в педагогике». Учитель английского рассказала, сложно ли преподавать современным детям
14 января 2026 17:28

«Нашла своё место в педагогике». Учитель английского рассказала, сложно ли преподавать современным детям

Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Альфреда Ладыко с юбилеем
04 января 2026 10:33

Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Альфреда Ладыко с юбилеем