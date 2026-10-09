Новости по тегу #Учитель

Лучший наставник страны назван. Сегодня победитель республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Педагоги – это, без преувеличения, главные люди в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником.
За каждым большим успехом – будь то победа на олимпиаде, высокий балл на тестировании или выбор будущей профессии – стоит огромный, а порой и уникальный труд.
Когда за учительский стол встает второе, а то и третье поколение из одной семьи, День учителя перестает быть просто датой в календаре.
До суперфинала дошли лишь 9 сильнейших мастеров своего дела. Сегодня интрига этого грандиозного состязания наконец разрешилась. Абсолютный победитель получил главный приз – ключи от нового автомобиля. Также лидеру автоматически присваивается высшая педагогическая категория.
За престижный титул борются 9 участников.
Почти половина немецких преподавателей трудится на неполную ставку, а в одном лишь Берлине 380 наставников непрерывно числятся на больничном дольше года. Во Франции под новый учебный год ликвидировали 4 тысячи вакансий, ответом на это станет двухдневная общенациональная стачка.
4 мая 2026 года указом Президента нашей страны в третий раз за всю историю суверенной Беларуси присвоено высшее почетное звание – «Народный учитель Беларуси».
Состязание включает 9 номинаций, где участники продемонстрируют не только навыки ведения урока, но и умение мыслить нестандартно и работать в команде.
«Мне нравится видеть, как они растут, и я расту, безусловно, вместе с ними, то есть мне нравится учиться, они учат меня, я учу их, у нас такой обмен идет».
Глава государства отметил, что созидательный труд Ладыко и его беззаветное служение Родине являются источником знаний и вдохновения для учеников, образцом целеустремленности и мастерства для коллег.
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