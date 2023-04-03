«Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом». Лукашенко провёл встречу с губернатором Калужской области

Новости Беларуси. Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована как никогда. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Шапша прилетел в Беларусь (кстати, первым прямым рейсом между Минском и Калугой) с большой делегацией. Это говорит о серьезных намерениях партнеров. Тем более, что Калужская область – одна из самых динамично развивающихся в России. Регион лидирует по темпам роста промышленности, объему привлекаемых инвестиций, уровню внедряемых технологий. Множество проектов успешно реализованы и с белорусской стороной. К примеру, в строительной отрасли (это основа сотрудничества). В Калужской области нашими специалистами построены школы, детские сады и даже целые жилые кварталы. Товарооборот в прошлом году между партнерами достиг почти 654 миллионов долларов. Но это не предел, убежден Александр Лукашенко. Необходимо перешагнуть планку в миллиард долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Это особенно востребовано сегодня, когда мы говорим о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологий, особенно импортозамещении. Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. Наш потенциал особенно важно использовать, после того как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована – как никогда.