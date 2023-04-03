Всего 4 человека доставляют тысячи тонн стройматериалов по рекам! Вот как работает водная навигация

Новости Беларуси. В стране открыли сезон водной навигации по рекам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году пришедшая большая вода создает для этого все условия. Днепровско-Бугский канал – важная артерия для переправки грузов от Микашевичей до Бреста. Сегодня на Полесье таким способом доставляют стройматериалы на пинские стройплощадки. А местное предприятие внутренних водных сетей готовит к сезону более 800 километров маршрута. Как далеко могут завести реки? Материал Кристины Протосовицкой.

Анатолий Каханович, мастер путевых и выправительных работ предприятия «Днепробугводпуть»:

Отличные условия. Сейчас только заниматься грузоперевозками. Можно ходить на 2 метра. По максимуму.

Раздолье, когда только в путь. Этот сезон в водной навигации уже называют удачным. Большая вода, которая пришла в январе, напитала поймы рек – уровень позволяет смело выпускать технику, не боясь сесть на мель. Анатолий Каханович ходит по рекам уже 35 лет. В 2023 году первыми открывали водную навигацию в Беларуси. Мастер на реке делает разметку и выставляет знаки, как на дороге.

Анатолий Каханович:

Мы самые первые открываем навигацию, чтобы выставить всю обстановку, и последние закрываем. У меня участок от Дубое до Стахово. 86 километров мы обслуживаем: плавучая обстановка – буи, береговая обстановка – столбы перевальные. Обеспечиваем безопасность плавания судоводителя.

В Пинске открыли водную навигацию рекордно рано для Беларуси, еще 22 февраля. Быстро сошедший лед и потребность в доставке стройматериалов в город подтолкнули действовать решительно.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Речное судоходство в Беларуси не теряет своей актуальности. Хотя, впрочем, не занимает первое место в транзите, как это было в древности. Так, теплоход «Ольховский» доставил строительный материал – песок – к строительной площадке, где возводят один из крупнейших микрорайонов города.

Наполненность рек сегодня позволяет барже идти под полную загрузку. За раз доставляют более тысячи тонн песка в кратчайший срок – всего сутки. Пока используют участок в 20 километров, а с 1 апреля маршрут будет 130 километров до Микашевичей. Экипаж теплохода – всего четыре человека с капитаном во главе.

Леонид Ярмакевич, капитан теплохода «Олег Ольховский» предприятия «Днепробугводпуть»:

Можем этими же баржами щебень, камень, различные грузы перевозить, курсируем три часа в одну сторону, это мало. Как куда пойдем, где-то двое суток, трое. Доходило до пяти.

Днепро-Бугский путь – это более 800 километров от польской до украинской границы. В Беларуси всего три предприятия занимаются обслуживанием внутренних водных сетей. Их задача – обеспечить успешное и безопасное речное судоходство. А пинское предприятие развивает и собственные грузоперевозки за счет своих барж и рудовозов.

Николай Котецкий, директор предприятия «Днепробугводпуть»:

Пытаемся модернизировать ныне действующие суда с одной целью – увеличить объем перевозимого груза. Используются уже современные, новые подходы. Буксировка в кильватер, используя автосцепы. В России такое популярно, и мы хотели бы это осуществить у себя.