Лукашенко поручил Совету безопасности продолжить проверки силовых ведомств

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учиться лучше на чужих ошибках, именно поэтому Главнокомандующий призывает смотреть на ситуацию в Украине как на урок. И подтягиваться по тем направлениям, где есть вопросы. Контрбатарейная борьба, совершенствование средств радиолокационной разведки. Та самая острота слуха, которая может спасти жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И давайте на чистоту, в отношении беспилотной авиации, дронов-камикадзе, масштабного оснащения ими армии, подготовки операторов дронов мы уже отстаем. А сделать надо было еще вчера, поэтому необходимо наверстывать упущенное. И не только Минобороны, но и МВД, Госпогранкомитету. Совету безопасности нужно взять данный вопрос на контроль и продолжить проверки качества подготовки личного состава силовых ведомств в этом году. Охрана госграницы – неоспоримый приоритет. Президент сам служил в погранвойсках, кухню и специфику знает, кроме того, прекрасно знает и историю. Александр Лукашенко:

Проспать любой сигнал, провокацию для нас смерти подобно.