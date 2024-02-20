Лукашенко поручил Совету безопасности продолжить проверки силовых ведомств

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учиться лучше на чужих ошибках, именно поэтому Главнокомандующий призывает смотреть на ситуацию в Украине как на урок. И подтягиваться по тем направлениям, где есть вопросы. Контрбатарейная борьба, совершенствование средств радиолокационной разведки. Та самая острота слуха, которая может спасти жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И давайте на чистоту, в отношении беспилотной авиации, дронов-камикадзе, масштабного оснащения ими армии, подготовки операторов дронов мы уже отстаем. А сделать надо было еще вчера, поэтому необходимо наверстывать упущенное. И не только Минобороны, но и МВД, Госпогранкомитету. Совету безопасности нужно взять данный вопрос на контроль и продолжить проверки качества подготовки личного состава силовых ведомств в этом году.
Охрана госграницы – неоспоримый приоритет. Президент сам служил в погранвойсках, кухню и специфику знает, кроме того, прекрасно знает и историю.
Александр Лукашенко:
Проспать любой сигнал, провокацию для нас смерти подобно.
У нас под боком учения НАТО и военный конфликт. Через границу пытаются провозить оружие, через границу, пытаются забрасывать террористов. Наши силовики вскрывают подобные случаи, задерживают, наказывают. Но важно вообще не допускать на территорию страны тех, кто хоть как-то может угрожать ее безопасности – раз. Два – выявлять спящих внутри.
Александр Лукашенко:
Наши беглые и их кураторы от спецслужб ведут целенаправленный поиск и вербовку лиц, которые могут совершить теракты и диверсии – фактов хватает. Это хорошо, что террористы установлены и задержаны. Но встает вопрос: если у нас граница на замке, как эти боевики смогли доставить средства поражения и организовать схроны? Не забывайте об этом, я это вижу. Эту проблему я вижу.
Вопрос требует детального анализа для недопущения подобных случаев впредь. Я поручил также проверить системы охраны объектов силовых ведомств: Минобороны, Госпогранкомитета, КГБ, МВД, гражданской критической инфраструктуры.
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