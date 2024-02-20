Глава КГБ рассказал о подготовке вооружённых формирований для удара по Беларуси

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

По данным разведки и контрразведки в настоящее время с позиции офисов в Литве, Польше и Украине действует около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение мягкой силы, так и радикальной, варианты смены власти в Республике Беларусь. Основными инструментами деструктивного воздействия избраны, первое, так называемые дворовые сообщества. Их актив на территории Литвы, Грузии, Польши, Чехии обучается навыкам насильственных действий в отношении сотрудников силового блока, психологической медицинской помощи, методом вовлечения в деструктивную деятельность неангажированных граждан под предлогом решения социально-бытовых вопросов.

Основной ударной силой определены незаконные вооруженные формирования, так называемый «Полк Калиновского» и девять хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии. Боевики проходят подготовку по использованию БПЛА, тактике групповых действий и ведения огня, основам штурма зданий. Осуществляется их обкатка в зоне боевых действий в Украине, где они получают реальный боевой опыт проведения диверсионных акций и операций с использованием беспилотников.

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