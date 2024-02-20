Лукашенко – силовикам: мужики, я вас предупредил – делайте выводы

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сто процентов у некоторых из тех, кто сегодня эти посылы Президента читал, слушал, смотрел и смотрит, может возникнуть ощущение, что все это не больше, чем пугалка. Уверена, и Президенту хотелось бы именно такого, но факты на столе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я все это говорю. И знаете, о чем думаю? Вы люди умные, очень приближены к этим проблемам. Не дай бог, конечно, но кто-то из вас думает: ну вот, говорит, говорит он, наверное, это не совсем так. Мужики, я вам по-мужски скажу, я как Главнокомандующий Вооруженными Силами вас предупредил. Вы делайте из этого выводы. Но соответствующая политика с моей стороны будет такая.

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