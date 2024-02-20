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Карпенко: мы проверили готовность всех участков для голосования, они взяты под охрану милиции

20 февраля 2024 19:44
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Новости Беларуси. Электоральная кампания. Сегодня, 20 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране организовано более 5400 избирательных участков, в полдень они начали работу. На момент открытия в списки для голосования внесены почти 7 миллионов избирателей. Первые из них уже сделали свой выбор.

От наблюдателей, которые работали в первый день досрочного голосования, замечаний пока не поступало. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, все участки работают в штатном режиме.

Карпенко: мы проверили готовность всех участков для голосования, они взяты под охрану милиции-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Предшествовала достаточно большая работа. Мы провели специальные тренинги с участковыми избирательными комиссиями. Для них был изготовлен специальный учебный видеоролик. Мы проверили готовность всех участков, оборудование участков, проверили меры противопожарной и технической безопасности. Все участки взяты под охрану милиции.

Досрочное голосование стартовало в Беларуси! Как прошёл первый день? Мнение избирателей.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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