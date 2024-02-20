Карпенко: мы проверили готовность всех участков для голосования, они взяты под охрану милиции

Новости Беларуси. Электоральная кампания. Сегодня, 20 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране организовано более 5400 избирательных участков, в полдень они начали работу. На момент открытия в списки для голосования внесены почти 7 миллионов избирателей. Первые из них уже сделали свой выбор.

От наблюдателей, которые работали в первый день досрочного голосования, замечаний пока не поступало. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, все участки работают в штатном режиме.