Леонид Заяц: депутаты должны способствовать консолидации белорусского общества

Новости Беларуси. Электоральная кампания. Сегодня, 20 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране организовано более 5400 избирательных участков, в полдень они начали работу. На момент открытия в списки для голосования внесены почти 7 миллионов избирателей. Первые из них уже сделали свой выбор.

Прийти на избирательные участки в первый день и отдать свой голос – выбор многих белорусов. Несмотря на плотный рабочий график, сегодня голосуют и представители власти.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я хотел бы видеть в депутатском корпусе людей, которые отданы своей стране, будут способствовать тому, чтобы наше общество консолидировалось, было монолитным. Чтобы те вопросы трудные, которые имеют место быть в определенных местах, решались и с участием депутатов всех уровней.