Лукашенко поручил поднять отечественную лёгкую промышленность на более высокий уровень

Качество – прежде всего! Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках назначенцев – 26 фамилий. 14 из них глава государства согласовал лично. Так, в Мингорисполкоме новый первый заместитель председателя – Александр Комендант. Ранее он возглавлял в Гродненском облисполкоме комитет экономики. В столице он продолжит работу по этому направлению.

Новым председателем Гомельского райисполкома стал Александр Новиков – до этого руководитель «Гомсельмаш». Обновления произошли в Житковичском, Навролянском, Кореличском, Лоевском, Зельвенском и Сморгонском райисполкомах. Принимая кадровые решения, Президент обозначил приоритеты в работе новых руководителей: это дисциплина, качество и сильная кадровая политика. Именно эти три составляющие должны определять эффективность работы, особенно в агропромышленном комплексе. Нести ответственность и не отпихиваться от людей! Лукашенко об акцентах в работе местной вертикали На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент. Президент хорошо знает ситуацию на местах не по докладам – регулярные поездки по регионам позволяют видеть реальную картину: где есть успехи, а где – недоработки. И сегодня важно не просто выявлять проблемы, а системно их решать. Надо напрягаться! Лукашенко обозначил задачи по уборочной кампании и севу озимых

Кадровые перестановки затронули и ведущие предприятия промышленности – «Гомсельмаш», «Белшину» и «Могилевхимволокно». Новым директором последнего из перечисленных назначен Олег Курилин, ранее занимавший должность заместителя руководителя. Перед ним поставлена задача укрепить позиции предприятия на внутреннем и внешнем рынках, а также активно продвигать инвестиционные проекты.

Олег Курилин, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

Сейчас архитектурный проект проходит экспертизу, и к 2028 году необходима реализация этого проекта. Контракт уже подписан, контрагент – китайская сторона. Проект масштабный, тем более для нас новый. Новый в плане химии, процессов. Такого проекта и таких производств у нас в стране нет, поэтому он непростой. Но задача поставлена, и мы будем ее реализовывать. Также сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назначение Надежды Лазаревич председателем концерна «Беллегпром». В свою очередь Татьяна Лугина, которая до настоящего времени руководила концерном на протяжении более шести лет, теперь возглавит ОАО «Камволь» – крупнейшего производителя текстильной продукции, обладающего полным циклом: от изготовления пряжи до выпуска ткани и поставки продукции в страны Европы и СНГ. Главный посыл Президента новым руководителям – поднять отечественную легкую промышленность на более высокий уровень. На проблемы в сфере Президент не единожды обращал внимание.