Лукашенко поручил поднять отечественную лёгкую промышленность на более высокий уровень
Качество – прежде всего! Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списках назначенцев – 26 фамилий. 14 из них глава государства согласовал лично. Так, в Мингорисполкоме новый первый заместитель председателя – Александр Комендант. Ранее он возглавлял в Гродненском облисполкоме комитет экономики. В столице он продолжит работу по этому направлению.
Новым председателем Гомельского райисполкома стал Александр Новиков – до этого руководитель «Гомсельмаш». Обновления произошли в Житковичском, Навролянском, Кореличском, Лоевском, Зельвенском и Сморгонском райисполкомах. Принимая кадровые решения, Президент обозначил приоритеты в работе новых руководителей: это дисциплина, качество и сильная кадровая политика. Именно эти три составляющие должны определять эффективность работы, особенно в агропромышленном комплексе.
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На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент. Президент хорошо знает ситуацию на местах не по докладам – регулярные поездки по регионам позволяют видеть реальную картину: где есть успехи, а где – недоработки. И сегодня важно не просто выявлять проблемы, а системно их решать.
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Кадровые перестановки затронули и ведущие предприятия промышленности – «Гомсельмаш», «Белшину» и «Могилевхимволокно». Новым директором последнего из перечисленных назначен Олег Курилин, ранее занимавший должность заместителя руководителя. Перед ним поставлена задача укрепить позиции предприятия на внутреннем и внешнем рынках, а также активно продвигать инвестиционные проекты.
Олег Курилин, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:
Сейчас архитектурный проект проходит экспертизу, и к 2028 году необходима реализация этого проекта. Контракт уже подписан, контрагент – китайская сторона. Проект масштабный, тем более для нас новый. Новый в плане химии, процессов. Такого проекта и таких производств у нас в стране нет, поэтому он непростой. Но задача поставлена, и мы будем ее реализовывать.
Также сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назначение Надежды Лазаревич председателем концерна «Беллегпром». В свою очередь Татьяна Лугина, которая до настоящего времени руководила концерном на протяжении более шести лет, теперь возглавит ОАО «Камволь» – крупнейшего производителя текстильной продукции, обладающего полным циклом: от изготовления пряжи до выпуска ткани и поставки продукции в страны Европы и СНГ. Главный посыл Президента новым руководителям – поднять отечественную легкую промышленность на более высокий уровень. На проблемы в сфере Президент не единожды обращал внимание.
Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Надо провести, как в любом хозяйстве, инвентаризацию. Инвентаризацию бизнес-процессов. Ну и, безусловно, самое основное, мне кажется, это маркетинг и сбыт. Потому что убеждать не надо, что качество тканей и изделий на «Камволе» соответствует действительно заявленным качественным параметрам любой одежды белорусской. Но почему-то пока не получилось заявить о себе, как действительно сильном таком бренде белорусском. И, конечно, надо не забывать или думать. И Президент поставил задачу об диверсификации ассортимента, наращивании выручки.
Принято решение и касательно руководства Академии управления при Президенте. Новым ректором назначен Денис Дук. Прежде он возглавлял Могилевский университет имени Кулешова. Изменения также коснулись Академии наук, Министерства по налогам и сборам, Министерства промышленности и Министерства транспорта и коммуникаций, а также дипкорпуса.
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