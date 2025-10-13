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Нести ответственность и не отпихиваться от людей! Лукашенко об акцентах в работе местной вертикали

13 октября 2025 10:33
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Качество – прежде всего! Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках назначенцев – 26 фамилий. 14 из них глава государства согласовал лично. Так, в Мингорисполкоме новый первый заместитель председателя – Александр Комендант. Ранее он возглавлял комитет экономики Гродненского облисполкома. В столице он продолжит работу по своему направлению – будет курировать вопросы экономики. 

Нести ответственность и не отпихиваться от людей! Лукашенко об акцентах в работе местной вертикали-2

Новым председателем Гомельского райисполкома стал Александр Новиков, до этого руководитель промышленного гиганта «Гомсельмаш». Обновления произошли в Житковичском, Навролянском, Кореличском, Лоевском, Зельвенском и Сморгонском райисполкомах. Принимая кадровые решения, Президент обозначил приоритеты в работе новых руководителей: это дисциплина, качество и сильная кадровая политика. Именно эти три составляющие должны определять эффективность работы, особенно в агропромышленном комплексе. 

На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент. Президент хорошо знает ситуацию на местах не по докладам – регулярные поездки по регионам позволяют видеть реальную картину: где есть успехи, а где – недоработки. И сегодня важно не просто выявлять проблемы, а системно их решать.

Нести ответственность и не отпихиваться от людей! Лукашенко об акцентах в работе местной вертикали-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то там предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, – нет. Вы там за все отвечаете. Частные там предприятия, принадлежащие республиканскому уровню управления предприятия или же предприятия, которые непосредственно, как вы считаете, входят в ваши компетенции (я имею в виду областного или районного подчинения), – все это ваше. И вы за это несете ответственность. Поэтому работайте. Не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю, для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди. Мы для них работаем. 

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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