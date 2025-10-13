Нести ответственность и не отпихиваться от людей! Лукашенко об акцентах в работе местной вертикали

Качество – прежде всего! Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках назначенцев – 26 фамилий. 14 из них глава государства согласовал лично. Так, в Мингорисполкоме новый первый заместитель председателя – Александр Комендант. Ранее он возглавлял комитет экономики Гродненского облисполкома. В столице он продолжит работу по своему направлению – будет курировать вопросы экономики.

Новым председателем Гомельского райисполкома стал Александр Новиков, до этого руководитель промышленного гиганта «Гомсельмаш». Обновления произошли в Житковичском, Навролянском, Кореличском, Лоевском, Зельвенском и Сморгонском райисполкомах. Принимая кадровые решения, Президент обозначил приоритеты в работе новых руководителей: это дисциплина, качество и сильная кадровая политика. Именно эти три составляющие должны определять эффективность работы, особенно в агропромышленном комплексе. На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент. Президент хорошо знает ситуацию на местах не по докладам – регулярные поездки по регионам позволяют видеть реальную картину: где есть успехи, а где – недоработки. И сегодня важно не просто выявлять проблемы, а системно их решать.