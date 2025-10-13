Юный певец Захар Гордей представил новый хит «Своё». Узнали, как снимался клип

Музыкальная премьера на РТР-Беларусь. Клип на новую песню «Свое» сегодня нам представит восходящая звезда большой сцены Захар Гордей. Автор музыки и слов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь – Евгений Олейник.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Автор слов Юлия Быкова. Юлечка как напишет, так вот потом такие хиты получаются.

Ольга Бурлакова, ведущая:

«Свое» называется песня, каждому свое, всему свое время, мы эти слова слышали в детстве неоднократно. Я думаю, ты тоже часто слышал, когда хочешь быстрее повзрослеть, хочется чего-то скорее добиться, быстрее бы стать взрослым, чтобы все-все и сразу получить. Скажи, а сразу тебе песня откликнулась, как только ты ее услышал?

Захар Гордей, певец:

С первым прослушиванием – да, она мне с первого прослушивания понравилась.

Ольга Бурлакова:

Слова серьезные, тема такая серьезная. Не было ли сомнений доверять юному исполнителю это произведение?

Евгений Олейник:

Послушали треки вот именно этой возрастной категории топовых артистов из подборок, мы нашли интересную закономерность, что ребята именно в силу своего возраста стараются говорить, как им кажется, более взрослой терминологией. Лексика чуть-чуть другая. И если где-то в девчачьих песнях могут проскочить какие-нибудь «мурмурашки», то пацанские песни, они прямо такие, за жизнь.