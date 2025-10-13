Жительница Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы
Юрий Царев, ведущий:
Сходить за продуктами и получить за это авто! Звучит, как сюжет из фантастики. Но жительница Пинска на своем примере доказала, такое бывает и в реальной жизни.
Александра Каштанова, ведущая:
Покупка сладкой газированной воды обернулась для Елены Дубейко приятным сюрпризом. Телефонный звонок – и она узнает, что выиграла в рекламной игре от «Санта».
Ольга Бурлакова, ведущая:
И тут слезы радости, реакция родных и секрет победы. И все это в нашем следующем сюжете.
– Неужели машина «Атлас»?
– А у вас есть «Атлас»!
– Большое спасибо, до сих пор не верится!
Елена Дубейко, г. Пинск:
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я из Пинска. В данный момент нахожусь в декрете по уходу со своей доченькой. Периодически покупаем продукцию «Дарида». Приняли участие в игре и выиграли. Воспитываю детей. Хожу за покупками в магазин «Санта». Очень волнительный день.
Сестра позвонила, сообщила, был безумно рад.
Сразу шок. Счастье было, конечно, большое.
Брат был в восторге, были слезы радости. Все очень рады. Никто не верил, что можно вот так вот запросто выиграть машину, делая покупки в магазине. Я считаю себя и счастливым, и удачливым человеком, так как я выиграла главный приз – автомобиль.
– Как ощущения?
– Супер!
– Куда поедем в первую очередь?
– В магазин «Санта». Играйте и выигрывайте!
*На правах рекламы.