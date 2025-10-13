Жительница Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы

Юрий Царев, ведущий:

Сходить за продуктами и получить за это авто! Звучит, как сюжет из фантастики. Но жительница Пинска на своем примере доказала, такое бывает и в реальной жизни.

Александра Каштанова, ведущая:

Покупка сладкой газированной воды обернулась для Елены Дубейко приятным сюрпризом. Телефонный звонок – и она узнает, что выиграла в рекламной игре от «Санта».

Ольга Бурлакова, ведущая:

И тут слезы радости, реакция родных и секрет победы. И все это в нашем следующем сюжете.