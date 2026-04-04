Великая Суббота – день строгого покоя и молитвы. Как католики и протестанты готовятся к Пасхе?

День строгого покоя и молитвы. Великая Суббота завершает Страстную неделю у католиков и протестантов. Верующие посвящают это время подготовке к главному христианскому торжеству – Воскресению Христову. Беларусь традиционно сохраняет межконфессиональное согласие, где представители разных религий живут в уважении и мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркивает Александр Лукашенко, «межконфессиональный мир – это наше общее достояние и важнейшая основа стабильности в обществе». В католических костелах сейчас проходит освящение пасхальной пищи. Ровно через неделю такой же обряд состоится и в церквях. Как готовятся к Пасхе, какие традиции сохраняют и чем наполняют праздничные корзины – расскажут наши корреспонденты.

У этого дня нет шумных обрядов. Нет торжественных песнопений. Даже причастие сегодня не преподают. Католическая церковь проживает Великую Субботу как день тишины. Свечи у алтаря не горят, дарохранительница пуста: Христос еще во гробе. Но в домах совсем другая атмосфера. Там праздник начинается задолго до Пасхи. В семье Фурс с самого утра особая приятная суета. Каждое движение здесь хранит память поколений. Секреты передаются от старших младшим. Но кое-какие традиции в семье Фурс в 2026 году решили обновить – яйца, к примеру, украсили тончайшей поталью. Но есть в этом доме и обычаи, что старше веков.

Когда мы приходим в гости в саму Пасху к бабушке, у нас всегда стоит блюдо или тазик какой-нибудь с освещенным яйцом, водичка, которой мы умываемся. После того как мы умылись, мы уже можем проходить дальше на застолье. Что это означает в нашей семье и вообще, в принципе, во многих традициях? Это означает, что, если мы умоемся святой водой, мы будем молодые и красивые.

Этот день верующим важно не просто прожить, но по-настоящему пропустить через себя. Согласно библейскому преданию, в Великую Субботу Христос бросает вызов самой смерти – сходит во ад, чтобы освободить умерших. В костелах верующие преклоняют колени и возносят молитвы перед тихими уголками-гротами – они служат напоминанием о пещере, где покоилось тело Спасителя. А в домах католики готовят пасхи. Великая Суббота – это еще и день семейного единения. Особенно если в доме живут две традиции. Семья Фурс будет встречать Пасху дважды – с разницей в неделю. Кристина исповедует католицизм, а ее муж – православие. Но это, пожалуй, только сильнее сплачивает.