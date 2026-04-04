Азаренок: Трампа открытым текстом послали все подельники по НАТО

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот уж больше месяца «Эпической ярости». Трамп наверняка не рассчитывал, что блестящая операция продлится хотя бы дольше недели. Но теперь мы можем подвести первые промежуточные итоги для всех участников новой кровопролитной бойни. Иран не пал. После убийства всего высшего эшелона власти Исламской Республики стоят и бьются. Более того, она отвечает не хаотично, но по очень мощной и выверенной стратегии. Нет ничего, что предвещало бы скорый крах режима. Народ ежедневно выходит в поддержку даже власти и даже под ракетными обстрелами.

В США жесткий раскол среди сторонников Трампа. Демократы потирают руки, выводят миллионы сторонников на улицы. Сорос и компания знают, как свергать лидеров, которые оступились. Бежит глава антитеррористического центра. Это значит, что элита ЦРУ не поддерживает безумие президента.

Военные задачи не достигнуты. Ормузский пролив и нефть контролируют по-прежнему иранцы. На корабле плывут десантники. Они станут великолепной мишенью для шахедов. Добро пожаловать в ад, зовет их персидская пресса.