Азаренок: Трампа открытым текстом послали все подельники по НАТО

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот уж больше месяца «Эпической ярости». Трамп наверняка не рассчитывал, что блестящая операция продлится хотя бы дольше недели. Но теперь мы можем подвести первые промежуточные итоги для всех участников новой кровопролитной бойни. Иран не пал. После убийства всего высшего эшелона власти Исламской Республики стоят и бьются. Более того, она отвечает не хаотично, но по очень мощной и выверенной стратегии. Нет ничего, что предвещало бы скорый крах режима. Народ ежедневно выходит в поддержку даже власти и даже под ракетными обстрелами.
В США жесткий раскол среди сторонников Трампа. Демократы потирают руки, выводят миллионы сторонников на улицы. Сорос и компания знают, как свергать лидеров, которые оступились. Бежит глава антитеррористического центра. Это значит, что элита ЦРУ не поддерживает безумие президента.
Военные задачи не достигнуты. Ормузский пролив и нефть контролируют по-прежнему иранцы. На корабле плывут десантники. Они станут великолепной мишенью для шахедов. Добро пожаловать в ад, зовет их персидская пресса.
Григорий Азаренок:
Произошло невиданное. С Ближнего Востока, который давно является полигоном для американской военщины, убрались все солдаты США. Их нет в странах залива. Они побросали свои базы и союзников. Разгромлена гордость Пентагона, база ВМФ в Бахрейне. Пятый флот слеп и глух. Вынесены все радары. Уничтожены самолеты-локаторы за 500 миллионов долларов. Дональд Трамп просит наследного принца Саудовской Аравии поцеловать его в пятую точку. Высокие союзнические отношения.
Разгромлен миф о НАТО. Фредыча открытым текстом послали все подельники по Альянсу. Несокрушимая мощь самого могучего военного союза в истории ограничивается теперь только логистикой и базами. И встает сакральный вопрос. Если можно отправить к такой-то матери аж США, то воевать за Польшу с Литвой уж точно много желающих не найдется.
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