Надо напрягаться! Лукашенко обозначил задачи по уборочной кампании и севу озимых

На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент. Президент хорошо знает ситуацию на местах не по докладам – регулярные поездки по регионам позволяют видеть реальную картину: где есть успехи, а где – недоработки. И сегодня важно не просто выявлять проблемы, а системно их решать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается текущего момента, осталось то, что вызывает у меня настороженность, – кукуруза. Вы знаете, что кукурузу сегодня убирают на силос еще. Хотя я уже не представляю, какой там может получиться силос. Кукуруза уже высохла. Еще не пересохла, но высохла. Поэтому определитесь на месте. Если из этой кукурузной массы можно приготовить силос – готовьте. Делайте все качественно, чтобы не было кислоты этой. Чтобы не получился гнилаж какой-то у вас в траншеях, а потом скот падет, особенно телята. И кукуруза на зерно. Не надо надеяться, что, знаете, подсохнет, морозы, и мы кукурузу на зерно уберем. Не забывайте о том, что кукуруза может еще заразиться разного рода грибковыми заболеваниями. А то еще и вообще в початках сгниет. Поэтому в любой момент, когда нужно, – убирайте кукурузу. Если она высокого содержания влаги – плющите. Плющил, как мне вчера премьер доложил, закупили достаточно. Работайте. Необязательно зерно кукурузы сушить.

Озимый сев на этой неделе надо прекратить! Отсеем яровыми и заняться масштабно вспашкой, подъемом зяби. Хоть один трактор, хоть один в хозяйстве должен работать с плугом. Да, год необычный, все сдвинулось, передвинулось. Ну а на кого мы будем обижаться? С одной стороны, необычный, с другой, урожайный. Поэтому надо напрягаться. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо убрать кукурузу, надо убрать свеклу и надо перепахать почву.