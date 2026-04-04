Очередной акт «цифрового геноцида»! Пустовой – про удаление YouTube-канала СТВ

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Нас больше нет. Вот нет – и все. Я думал, с чего начать рубрику. Надо выбрать – с изобилия: слишком насыщенная повестка у Первого, жизнь нашей Беларуси и непредсказуемый мир. Много интересных фактов и событий. Но решение Google повлияло на мое мнение. YouTube-канала СТВ больше нет. Уничтожили все. Весь оцифрованный архив канала. Все. Ничего нет. Засадим наше инфополе новыми семенами. Нам, белорусам, не привыкать. Сколько раз Боррели разных эпох сжигали наши земли. А ничего, развиваемся. Живем.

О Главном. О Первом и событиях недели. Пустовой на СТВ.

Простите, немного о свободе печати. Свобода печати разрушила русскую империю. В газетах поливали грязью власти хуже, чем сейчас в TikTok. Но когда пришли большевики, то они действительно объявили свободу печати. И чем сейчас отличаются от ненавистных для них красных западные медиамагнаты? Удалили с YouTube – и все. Ну это же пропаганда! Клише, которым можно оправдать любой информационный расстрел. Технологии постгуманизма. А вы, простите, кто – убийцы альтернативного мнения.

Ну ладно на ОНТ лофтовый Тур, самый «свой» для оппозиции, на СТВ безумный Азаренок и православный моджахед Пустовой. Этакий иранский дуэт византийского разлива. Не комильфо. Ну БЕЛТА за что? Там же лишь констатация фактов. Сухая и четкая констатация фактов. Стандарты западной журналистики. Что интересно, Google сослался на санкции, а ни СТВ, ни наш истеблишмент не под санкциями. УЕФА И ФИФА сотрудничают с нами, а Google про санкции. Это мимо. Фальстарт и красная карточка. Это была очередная тризна – по западной демократии и свободе слова. А вообще, «спасибо» партнерам по медийному полю – мировые гиганты влияния на мировые смыслы – Google – не по-джентльменски «отстрелил» конкурентов из Беларуси. Убили всех. Даже тех, кто вообще никак не поддерживал режим. «ПУТЕВКА BY» о туризме, а религиозные программы... Ладно, а рецепты от настоящих белорусов – это про еду – про любимый инструмент влияния западной цивилизации – пряник потребительства. Ох, видимо, били не только из-за политики. Но из-за мировоззренческой позиции.

А сейчас я о своем канале. И даже больше о нас с Григорием. Ни что так не объединяет нас, как борьба против нас. И о себе скажу. Видимо, ни кто так проникновенно, честно, от души не показывал Президента и о Президенте. Нас не запугать и не купить. Мы не шли на сделку с мейнстримом, не падки на поблажки, потепления и не молчали в угоду рукопожатности. У нас всегда было авторское мнение и несломленная позиция. Что так не нужно форматному глобальному Западу. Вот с чем он борется. С индивидуализмом, свободным образом человека, который не поддерживает их цифровое и антропологическое гетто. Очередной акт «цифрового геноцида». Масштаб нашей площадки впечатлял: аудитория в 2 миллиона 400 тысяч подписчиков, а суммарные просмотры проектов «Столичного телевидения» только за прошлый год перешагнули отметку в 1 миллиард 700 миллионов. Для сравнения, это если бы нас посмотрел каждый седьмой житель всей планеты Земля. Хотя мы вернулись – обновились и вернулись.